Только спокойствие: что делать если вас облили на Иван Купала
Советы юристов, как себя вести, если вас облили водой в день Ивана Купала
В России отмечается день Ивана Купала. Существует множество различных обрядов, ритуалов и примет, связанных с этим народным праздником. Однако, большинство уверенно, что нужно просто всех обливать. В итоге, в этот день люди делятся на две части: на тех, кто с радостью обливает других и сам становится жертвой, и на тех кто ворчит на всех и проклинает этот день. Что нужно делать если вас облили несмотря на ваш горячий протест. Оказалось, что гневно кричать и проклинать любителей водных забав не стоит. Да и моральные страдания вам вряд ли возместят. А вот оформить хулиганку или порчу имущества — это вполне серьезно.
Для начала нужно обратиться в полицию и зафиксировать факт порчи. По результатам будет составлен протокол и далее рассмотрят ваше заявление. Полиция может либо отказать в возбуждении дела, либо все-таки оформит хулиганство.
Но даже если полиция откажет в возбуждении дела, факт облива зафиксирован и вы можете обратиться в гражданский суд. Здесь можно потребовать возместить стоимость вещи. Вопрос: сколько возместят? Если сохранился чек, то можно требовать в размере чека. Если чека нет, то можно провести оценку. Но опять же, все это имеет смысл если вещь дорогая, а если рубашка стоит 300 рублей...только если дело принципа.
Но нужно различать облитую вещь и испорченную вещь. Не стоит сразу бежать в полицию, гневно махая своей мокрой рубашкой. Мокрая одежда — это не порча имущества. Она вскоре высохнет, значит и оформлять нечего. Вещь должна быть действительно испорчена. Будьте внимательны с такими нюансами.
Сальвина Манукян
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 7 июля 2017 года