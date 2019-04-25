Транспортный, земельный и имущественный: в России изменились налоговые законы

Рассказываем про изменения Налогового кодекса с апреля 2019 года

26 апреля 2019, 06:01

В апреле 2019 года в силу вступили изменения в Налоговый кодекс. Они коснулись транспортного, имущественного и земельного налогов как для физических лиц, так и для юридических. Что именно изменилось журналистам рассказали специалисты Управления федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

1
Транспортный налог для физлиц

Изменения коснутся владельцев авто, которые были угнаны (кража).

"Начиная с 2018 года не облагается налогом транспорт, розыск которых прекращен, на период с месяца начала розыска этого транспортного средства до месяца его возврата владельцу. Это значит, что если розыск уже закончился, но транспортное средство владельцу так и не вернули, налогообложение этого ТС не возобновится", – сообщила заместитель начальника отдела налогообложения имущества алтайского УФНС Лариса Летягина.

Например, если машину угнали в апреле 2017 года, а вернули в марте 2019, то налог начислят за январь-март 2017 и март-декабрь 2019 года. В период между ними налог не платится.

В налоговой подчеркнули, что факты угона и возврата транспортного средства должны быть подтверждены документом, выдаваемым уполномоченным правоохранительным органом, где заведено дело об угоне (или осуществлен возврат транспортного средства).

В полиции уже сформировали перечень угнанных транспортных средств. На его основании налоговая установит льготу автоматически. Если в 2019 году владельцам таких авто будет начислен налог, то нужно обратиться в любую налоговую с заявлением и документами, подтверждающими факт угона.

2
Земельный налог для многодетных семей

Изменения коснутся многодетных семей, имеющих трех или более несовершеннолетних детей.

"Они имеют право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости шести соток в отношении одного земельного участка. То есть если участок 10 соток – налог рассчитывается только с четырех. Если участок всего 6 соток, то налог платить не придется", – пояснила Лариса Летягина.

В этом году льгота будет предоставлена при расчете земельного налога за 2018 год. В 2019 году налоговая установит льготы автоматически на основании данных Министерства соцзащиты Алтайского края. Если какой-то семьи не окажется в списках, то нужно будет обратиться в налоговую с заявлением и документами.

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Налог на имущество физических лиц для многодетных

Появятся льготы для многодетных.

"Льгота уменьшает налог на имущество физических лиц на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, комнаты или ее части и 7 квадратных метров общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома)", – пояснили в налоговой.

Но льгота действует только при расчете налога исходя из кадастровой стоимости, а на этот расчет Алтайский край перейдет только в 2020 году. Так что получить вычет многодетные семьи смогут только с 2021 года (за 2020 год).

4
Земельный налог для физлиц

Сразу отметим, что Алтайский край это изменение коснется только после 2020 года, когда будет проведена массовая переоценка кадастровой стоимости земельных участков.

"Если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка, превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в размере, равном исчисленной сумме налоге за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом периода владения и наличия льготы, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога", – рассказали в налоговой.

Проще говоря, сумма налога вырастет максимум на 10%. Например, земельный участок по кадастровой стоимости стоил 100 тысяч рублей, при ставке налога 0,3% человек платил за участок 300 рублей. С 2018 года кадастровая стоимость выросла до 300 тысяч рублей, налог был бы уже 900 рублей. Но по новому изменению в законе, он составит всего 330 рублей, то есть прошлые 300 рублей плюс 10%.

Ограничение роста в 10% не распространяется на участки, предназначенные для жилищного строительства (в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4).

5
Изменение срока подачи некоторых документов

Раньше подать уведомление в налоговую о выбранном земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет, нужно было до 1 ноября. Теперь до 31 декабря. До этого же времени продлен срок представления уведомления о выбранном объекте недвижимости, в отношении которого применяется налоговый вычет.

Новшество позволит реализовать выбор тем, у кого право на участок возникло в течение последних двух месяцев года.

6
Изменение ставки по налогу на землю сада или огорода в предпринимательской деятельности
С 2020 года максимальная ставка на земельные участки для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества будет увеличена с 0,3% до 1,5%, если участок используется в предпринимательской деятельности. Раньше формулировки предпринимательской деятельности в законе в отношении садовых участков указано не было.
7
Отмена налога после сноса или уничтожения объекта

Физлицо перестает платить налог на объект, который был снесен или уничтожен с 1 числа месяца, когда это произошло. Например, дом был снесен 10 мая, а платить налог не надо будет уже с 1 мая.

В налоговую нужно предоставить заявление и документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта.

8
Транспортный и земельный налог для организаций

"Для организаций снижается административная нагрузка в виде избыточной отчетности. "Так, начиная с налогового периода 2020 года для организаций отменили обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному налогу", – сообщила начальник отдела налогообложения имущества Елена Вахрушева.

С 1 января 2021 года налоговые органы будут направлять налогоплательщикам-организациям по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога. Сообщение составляется на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.

Если какие-то данные будут не верные, то налогоплательщику нужно будет предоставить скорректированные данные.

Также с 1 января 2020 года вводится заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе по транспортному налогу. Налогоплательщикам-организациям нужно будет самим подавать эту информацию.

Все то же и по земельному налогу. С 1 января 2021 года организации уже не будут обязаны представлять налоговые декларации, налоговая сама ее сформирует. И с 1 января 2020 года организации смогут сами направлять заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу.

9
Налог на имущество организаций
"С 2020 года налогоплательщики больше не должны будут представлять налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций. Кроме того, можно будет представить единую налоговую отчетность по этому налогу в один налоговый орган", – рассказала Елена Вахрушева.
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