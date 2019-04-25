Транспортный, земельный и имущественный: в России изменились налоговые законы

Транспортный налог для физлиц

Изменения коснутся владельцев авто, которые были угнаны (кража).

"Начиная с 2018 года не облагается налогом транспорт, розыск которых прекращен, на период с месяца начала розыска этого транспортного средства до месяца его возврата владельцу. Это значит, что если розыск уже закончился, но транспортное средство владельцу так и не вернули, налогообложение этого ТС не возобновится", – сообщила заместитель начальника отдела налогообложения имущества алтайского УФНС Лариса Летягина.

Например, если машину угнали в апреле 2017 года, а вернули в марте 2019, то налог начислят за январь-март 2017 и март-декабрь 2019 года. В период между ними налог не платится.

В налоговой подчеркнули, что факты угона и возврата транспортного средства должны быть подтверждены документом, выдаваемым уполномоченным правоохранительным органом, где заведено дело об угоне (или осуществлен возврат транспортного средства).

В полиции уже сформировали перечень угнанных транспортных средств. На его основании налоговая установит льготу автоматически. Если в 2019 году владельцам таких авто будет начислен налог, то нужно обратиться в любую налоговую с заявлением и документами, подтверждающими факт угона.