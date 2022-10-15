Ты мне не груби! Как телефонные мошенники начали мстить тем, кто им хамит

Хамство и издевательство над телефонными мошенниками могут обернуться серьёзными проблемами для несостоявшейся жертвы. В России всё чаще фиксируют случаи, когда аферисты мстят бдительным, но грубым или слишком весёлым россиянам. И уже последним приходится оправдываться в полиции и доказывать свою невиновность. Какую «кару» придумали злоумышленники и что делать, чтобы не наступить на эти грабли, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

За что мошенники мстят грубиянам и шутникам?

Оказывается, мошенников страшно раздражает, когда человек начинать играть с ними и изображает послушную жертву, поверившую в их сказки. В итоге аферист потратил время и силы на догадливого абонента, а денег заработать не смог. И вот некоторые злоумышленники решают отомстить обидчикам.

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И как же они мстят?

Они используют номер таких абонентов в качестве подменного при звонках другим жертвам, пишет «Российская газета» со ссылкой на главное управление региональной безопасности Московской области. Работает схема так: человеку поступает звонок от злоумышленников, люди переводят им деньги, а когда понимают, что их обманули, бегут в полицию. Правоохранителям они сообщают номер телефона, с которого им поступил звонок. В это время настоящий владелец этого телефонного номера даже не подозревает, что становится фигурантом дела.

Конечно, в полиции вы расскажете, что никакого отношения к совершённому преступлению не имеете, но на это уйдут силы, время и нервы. Уже вам придётся оправдываться и доказывать, что вы не мошенник.

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Как они вообще это делают?

Как правило, они подменяют номера, регистрируют SIM-карты на чужие паспортные данные, используют ПО для сокрытия местоположения. Чтобы не показывать свой реальный номер, мошенники подменяют его через виртуальную АТС. Также они осуществляют звонки через SIP-телефонию, рассказала газете член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

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Куда смотрят операторы сотовой связи?

По идее операторы должны прекращать передачу сигнала с искажённых номеров. К сожалению, на практике это пока не работает так, как хотелось бы. По крайней мере, мошенникам удаётся скрывать себя и выдавать за других.

Что делать, чтобы не попасть в такую историю?

В полиции рекомендуют заканчивать разговор сразу, как только вы поняли, что вам звонят мошенники. Не нужно вступать с ними в длинный диалог, хамить, куда-то посылать и разыгрывать.