У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 января 2023 года?

С 1 января, как это и происходит каждый год, у россиян вырастут пенсии. Власти уже давно согласовали, на сколько увеличат ежемесячные выплаты с началом 2023 года. Впрочем, повышение ждёт не всех. В России есть несколько видов пенсий, которые индексируются в разное время.

Рассказываем, кому и на сколько увеличат пенсию с 1 января 2023 года.

Когда в России будет индексация пенсий?

1 января 2023 года. С этого дня некоторых получателей пенсии в России ждёт прибавка.

Ничего нового здесь нет: индексацию пенсий всегда проводят в начале года.

Кому повысят пенсии с 1 января 2023 года?

Неработающим пенсионерам. Речь идёт о страховых пенсиях, выплату которых назначают по достижении определенного возраста.

Насколько вырастут пенсии у неработающих пенсионеров?

На 4,8%. Об этом еще в ноябре сообщил глава Минтруда РФ, когда выступал на «парламентском диалоге» в Совете Федерации.

«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — цитировал министра «Интерфакс».

Каким будет средний размер пенсии по старости в 2023 году?

По данным «Известий», после индексации средний размер пенсии в России составит 21 862 рубля.

Когда повысят пенсии всем остальным?

С 1 февраля 2023 года прибавку получат льготники: правительство повысит размер единовременных денежных выплат, а также стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля 2023 года власти пересчитают выплаты в рамках социального и государственного обеспечения, в том числе надбавки военным пенсионерам.

С 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Впрочем, ненамного: размер выплаты будут определять на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.