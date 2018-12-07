Уличные бои и мастер-классы: куда сходить в Барнауле в выходные
В Барнауле можно сходить на уличные бои, в театры, на мастер-классы и многое другое
Предлагаем вам подборку, куда сходить в Барнауле в эти морозные выходные 8 и 9 декабря.
Сходить в театр
В субботу, 8 декабря, в театре драмы им. Шукшина покажут сатирическую комедию в двух действиях "Зойкина квартира" (18+). Начало в 17:30.
А в воскресенье, 9 декабря, в драме пройдет спектакль "Моя профессия — синьор из общества" (16+). Начало в 17:30.
В Молодежном театре Алтая 8 декабря покажут спектакль-драму "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00.
9 декабря в 12:00 здесь покажут спектакль по мотивам сказки Вильгельма Гауфа "Карлик нос" (6+).
Посмотреть на песчаную анимацию
8 декабря в галерее "Республика ИЗО" покажут песчаную анимацию "Под музыку А. Вивальди" (12+). Начало в 14:00. А в 14:30 здесь начнется мастер-класс по рисованию песком.
Сходить на уличные бои
8 декабря в Затоне пройдет турнир уличных боев "Стрелка" (14+). Он начнется в 17:00 в СК "Первый" на ул. Водников, 1е в Затоне. В турнире встретятся лучшие бойцы зимнего сезона, которые прошли жесткий отбор в первом и вторых турах. Любой желающий может прийти и посмотреть на бои.
8 декабря в ДК "Сибэнергомаш" состоится финал лиги КВН (12+). За звание чемпиона и путевку на КиВиН 2019 поборются две команды из Барнаула, команды из Горно-Алтайска, Бийска и Кемерово. Начало в 18:00
Сходить на концерт
9 декабря в ТРЦ "Пионер" состоится концерт "Любимые мелодии от симфонического оркестра" (6+). На нем выступят симфонический оркестр ГФАК и мужской вокальный ансамбль. Начало в 16:00
Смастерить что-то своими руками
8 декабря в студии "Розмарин" на Молодежной, 4 можно будет посетить мастер-класс по декору подушек. Начало в 10:00. А в 13:00 здесь начнется мастер-класс по скрапбукингу.
9 декабря здесь можно будет сварить мыло (начало в 10:00), создать брошь из полимерной глины (начало в 13:00) и сделать игрушку в виде кота (начало в 15:00).