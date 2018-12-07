Уличные бои и мастер-классы: куда сходить в Барнауле в выходные

В субботу, 8 декабря, в театре драмы им. Шукшина покажут сатирическую комедию в двух действиях "Зойкина квартира" (18+). Начало в 17:30.

А в воскресенье, 9 декабря, в драме пройдет спектакль "Моя профессия — синьор из общества" (16+). Начало в 17:30.

В Молодежном театре Алтая 8 декабря покажут спектакль-драму "Собаки тоже плачут" (12+). Начало в 12:00.

9 декабря в 12:00 здесь покажут спектакль по мотивам сказки Вильгельма Гауфа "Карлик нос" (6+).