В Барнауле из-за QR-кодов перекрывают выходы из ТРЦ. Почему это небезопасно?
В МЧС считают, что это грубое нарушение и просят сообщать о перекрытии по телефону доверия
Жители Барнаула начали массово жаловаться на заблокированные эвакуационные выходы в торговых центрах города. Из-за введения пропускной системы QR-кодов всех посетителей стали пускать в торговые залы через главный вход. В МЧС по Алтайскому краю уже называли перекрытие эвакуационных выходов незаконным и пригрозили руководителям моллов серьёзными санкциями.
С 30 октября все торгово-развлекательные центры в Алтайском крае перешли на работу по пропускной системе QR-кодов. На входе в торговый объект посетитель обязан показать код или отрицательный ПЦР-тест, а также документ, подтверждающий личность. В результате на входах образовались очереди. Во многих ТРЦ закрывали дополнительные входы и перенаправляли людей через одну дверь, где находились охранники, проверяющие QR-коды. Порой в торговые центры не пускали даже тех, кто пришёл в аптеку или продуктовый магазин.
На проблемы с доступом в заведения пожаловались барнаульцы, желающие посетить "Ленту", "Леруа Мерлен". В то время ели в одни торговые объекты не пускали, то в другие зайти можно было без каких-либо препятствий и предъявления документов о вакцинации или ПЦР-тесте. Жительница Барнаула разместила ролик, на котором видно, что внутренняя дверь эвакуационного выхода одного из ТРЦ заблокирована. Дверь закрыта на ключ, и в случае чрезвычайной ситуации выйти можно только через главный вход, что небезопасно.
"Получается, что в случае пожара из торгового центра просто невозможно будет выйти", – написала девушка.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, перекрывать эвакуационные выходы – грубое нарушение. В случае массовых жалоб барнаульцев в МЧС готовы провести проверку, а владельцам моллов грозят серьёзные санкции. В том числе – штраф.
"С точки зрения безопасности граждан, любое ограничение к путям эвакуации – грубое нарушение. Наряду с автоматическими системами обнаружения, тушения и оповещения людей о пожаре, внутренним противопожарным водопроводом, наличие свободных путей эвакуации играет важнейшую роль при возникновении экстренной ситуации. Ни при каких условиях нельзя подвергать опасности жизни людей, которые находятся в помещениях торгово-развлекательных центров", – пояснили в МЧС по Алтайскому краю.
В ведомстве добавили, что жители Барнаула, которые увидят незаконное перекрытие выходов в ТРЦ, могут сообщать об этом по телефону доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 65-82-19.
Требование закрывать и опечатывать запасные выходы не противоречит правилам пожарной безопасности. Опечатанная дверь просто позволяет проверять, пользовался кто-то этим выходом или нет.
После ужасного пожара в Кемерово в центре "Зимняя вишня" по всей стране прошли проверки торговых центров. Во многих случаях сотрудники МЧС обнаруживали серьёзные нарушения: выходы были закрыты на ключ или заставлены. При пожаре у посетителей должна быть возможность открыть дверь без ключа. Она должны быть оборудована замками в виде защёлки: снаружи её можно открыть только ключом, а изнутри достаточно повернуть ручку. Кроме того, двери могут быть оборудованы специальной системой, которая дистанционно отпирает запоры при пожаре.