В Барнауле из-за QR-кодов перекрывают выходы из ТРЦ. Почему это небезопасно?

Почему перекрывают выходы?

С 30 октября все торгово-развлекательные центры в Алтайском крае перешли на работу по пропускной системе QR-кодов. На входе в торговый объект посетитель обязан показать код или отрицательный ПЦР-тест, а также документ, подтверждающий личность. В результате на входах образовались очереди. Во многих ТРЦ закрывали дополнительные входы и перенаправляли людей через одну дверь, где находились охранники, проверяющие QR-коды. Порой в торговые центры не пускали даже тех, кто пришёл в аптеку или продуктовый магазин.

На проблемы с доступом в заведения пожаловались барнаульцы, желающие посетить "Ленту", "Леруа Мерлен". В то время ели в одни торговые объекты не пускали, то в другие зайти можно было без каких-либо препятствий и предъявления документов о вакцинации или ПЦР-тесте. Жительница Барнаула разместила ролик, на котором видно, что внутренняя дверь эвакуационного выхода одного из ТРЦ заблокирована. Дверь закрыта на ключ, и в случае чрезвычайной ситуации выйти можно только через главный вход, что небезопасно.

"Получается, что в случае пожара из торгового центра просто невозможно будет выйти", – написала девушка.