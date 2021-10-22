В России запретили продавать смартфоны Samsung. Что случилось? Они опасны?
Арбитражный суд Москвы признал "нелегальными" больше 60 моделей телефонов
Популярные модели смартфонов от компании Samsung запретили продавать в России. Такое решение 19 октября принял Арбитражный суд Москвы. Ведомство постановило убрать с прилавков больше 60 моделей телефонов от южнокорейского производителя. Причём под запрет попали даже смартфоны, которые уже давно продают в России. Многие решили, что телефоны признали опасными: несколько лет назад уже была история, когда Samsung взрывались у людей в руках, сумках и самолётах. Но в этот раз всё совсем не так. Рассказываем, почему запретили продавать Samsung, что делать с уже купленным устройством и действительно ли девайсы скоро исчезнут из России.
Скандал разгорелся из-за системы Samsung Pay, которую сегодня ставят на все смартфоны компании. Это программа, с помощью которой вы можете расплачиваться телефоном в магазинах: точно так же, как по Apple Pay или Google Pay. Система южнокорейской компании занимает в России третье по популярности место – ею пользуются 17% жителей страны.
Телефоны с Samsung Pay появились в РФ в 2016 году. Но выяснилось, что к этому моменту в России уже действовал патент на подобную систему электронных платежей. Изобретение зарегистрировал житель Швейцарии Виктор Гульченко, а патентообладателем является швейцарская компания Sqwin SA. Причём патент зарегистрировали только 23 апреля 2019 года, но в документе указано, что действует он ещё с 2 декабря 2013 года.
Швейцарская компания решила, что крупный производитель смартфонов нарушает её права, используя в России Samsung Pay, поскольку право на изобретение системы оплаты ему не принадлежит. Суд с этими доводами согласился. Ещё в июле ведомство постановило запретить компаниям "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics пользоваться продукцией с Samsung Рау, а именно:
- ввозить её в РФ;
- выставлять на продажу;
- другими способами вводить в гражданский оборот.
Но какие именно модели запрещены, суд тогда не уточнил. Во вторник, 19 октября, опубликовали второе решение, где указан конкретный список телефонов.
Всего в списке оказался 61 смартфон от южнокорейского бренда. В число "запрещёнки" попали как флагманские модели Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, так и телефоны, которые уже давно продают в российских магазинах. Если кратко, суд признал незаконными все устройства, которые поддерживают Samsung Pay и появились в России с 2016 года.
Посмотреть полный список вы можете здесь.
Нет. О качестве и безопасности смартфонов речи в постановлении суда нет. Спор разгорелся исключительно из-за прав на технологию Samsung Pay.
Хотя в 2016 году компания оказалась в центре скандала как раз из-за опасности её устройств. Оказалось, что смартфоны Samsung Galaxy Note 7 могут взорваться в любой момент. Люди в соцсетях делились фотографиями и видео, как девайсы внезапно воспламенялись. Из-за этого авиакомпании даже запретили проносить Note 7 на борт самолётов.
Позднее в компании признали ошибку и объяснили, что смартфоны оказались опасными из-за дефектов аккумуляторов и недочётов при сборке. Samsung пришлось отозвать все выпущенные устройства и понести многомиллионные убытки.
Но с тех пор подобных скандалов с участием южнокорейской компании не было. Поэтому переживать за свою безопасность не стоит.
Далеко не факт. Решение суда вступит в силу только через месяц. А компания Samsung уже подала апелляцию на это решение. Вполне возможно, сторонам удастся уладить конфликт, и запрещать продажу смартфонов никто не станет. К этому склоняется большинство российских экспертов.
Например, так считает шеф-редактор журнала "Мобильные коммуникации" Леонтий Букштейн. В беседе с телеканалом "360" специалист подчеркнул, что техника Samsung входит в пятёрку самых продаваемых в России. Поэтому маловероятно, что продажи ограничат.
"Такому серьёзному игроку рынка "красную карточку" показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся", – рассказал Букштейн журналистам.
Поэтому окончательная судьба "Самсунгов" в России станет известна в ближайшее время.
Пока можете – решение в силу не вступило. Хотя требование запретить работу Samsung Pay в России суд тоже озвучил. Тем не менее эксперты не сомневаются, что вопрос удастся урегулировать.
Точную информацию стоит ждать в течение ближайшего месяца.