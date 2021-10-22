В России запретили продавать смартфоны Samsung. Что случилось? Они опасны?

Арбитражный суд Москвы признал "нелегальными" больше 60 моделей телефонов

22 октября 2021, 14:39, Александр Соколов

Популярные модели смартфонов от компании Samsung запретили продавать в России. Такое решение 19 октября принял Арбитражный суд Москвы. Ведомство постановило убрать с прилавков больше 60 моделей телефонов от южнокорейского производителя. Причём под запрет попали даже смартфоны, которые уже давно продают в России. Многие решили, что телефоны признали опасными: несколько лет назад уже была история, когда Samsung взрывались у людей в руках, сумках и самолётах. Но в этот раз всё совсем не так. Рассказываем, почему запретили продавать Samsung, что делать с уже купленным устройством и действительно ли девайсы скоро исчезнут из России.

1
Почему "Самсунги" запретили в России?

Скандал разгорелся из-за системы Samsung Pay, которую сегодня ставят на все смартфоны компании. Это программа, с помощью которой вы можете расплачиваться телефоном в магазинах: точно так же, как по Apple Pay или Google Pay. Система южнокорейской компании занимает в России третье по популярности место – ею пользуются 17% жителей страны.

Суд запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung в России

Суд запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung в России

Телефоны с Samsung Pay появились в РФ в 2016 году. Но выяснилось, что к этому моменту в России уже действовал патент на подобную систему электронных платежей. Изобретение зарегистрировал житель Швейцарии Виктор Гульченко, а патентообладателем является швейцарская компания Sqwin SA. Причём патент зарегистрировали только 23 апреля 2019 года, но в документе указано, что действует он ещё с 2 декабря 2013 года.

Швейцарская компания решила, что крупный производитель смартфонов нарушает её права, используя в России Samsung Pay, поскольку право на изобретение системы оплаты ему не принадлежит. Суд с этими доводами согласился. Ещё в июле ведомство постановило запретить компаниям "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics пользоваться продукцией с Samsung Рау, а именно:

  • ввозить её в РФ;
  • выставлять на продажу;
  • другими способами вводить в гражданский оборот.

Но какие именно модели запрещены, суд тогда не уточнил. Во вторник, 19 октября, опубликовали второе решение, где указан конкретный список телефонов.

2
Какие модели попали под запрет?

Всего в списке оказался 61 смартфон от южнокорейского бренда. В число "запрещёнки" попали как флагманские модели Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, так и телефоны, которые уже давно продают в российских магазинах. Если кратко, суд признал незаконными все устройства, которые поддерживают Samsung Pay и появились в России с 2016 года.

Посмотреть полный список вы можете здесь.

3
То есть смартфоны не опасны?
Samsung предустановит российское ПО на свои устройства

Samsung предустановит российское ПО на свои устройства

Нет. О качестве и безопасности смартфонов речи в постановлении суда нет. Спор разгорелся исключительно из-за прав на технологию Samsung Pay.

Хотя в 2016 году компания оказалась в центре скандала как раз из-за опасности её устройств. Оказалось, что смартфоны Samsung Galaxy Note 7 могут взорваться в любой момент. Люди в соцсетях делились фотографиями и видео, как девайсы внезапно воспламенялись. Из-за этого авиакомпании даже запретили проносить Note 7 на борт самолётов.

Позднее в компании признали ошибку и объяснили, что смартфоны оказались опасными из-за дефектов аккумуляторов и недочётов при сборке. Samsung пришлось отозвать все выпущенные устройства и понести многомиллионные убытки.

Но с тех пор подобных скандалов с участием южнокорейской компании не было. Поэтому переживать за свою безопасность не стоит.

4
Получается, телефонов Samsung скоро вообще не останется в России?

Далеко не факт. Решение суда вступит в силу только через месяц. А компания Samsung уже подала апелляцию на это решение. Вполне возможно, сторонам удастся уладить конфликт, и запрещать продажу смартфонов никто не станет. К этому склоняется большинство российских экспертов.

Например, так считает шеф-редактор журнала "Мобильные коммуникации" Леонтий Букштейн. В беседе с телеканалом "360" специалист подчеркнул, что техника Samsung входит в пятёрку самых продаваемых в России. Поэтому маловероятно, что продажи ограничат.

"Такому серьёзному игроку рынка "красную карточку" показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся", – рассказал Букштейн журналистам.

Поэтому окончательная судьба "Самсунгов" в России станет известна в ближайшее время.

5
То есть я больше не смогу оплачивать покупки по Samsung Pay?

Пока можете – решение в силу не вступило. Хотя требование запретить работу Samsung Pay в России суд тоже озвучил. Тем не менее эксперты не сомневаются, что вопрос удастся урегулировать.

Точную информацию стоит ждать в течение ближайшего месяца.

6
Что делать, если мой телефон попал под запрет?
Вам ни о чём переживать не стоит. Даже если запрет вступит в силу, он касается только ввоза и продажи новых смартфонов на территории страны. Те устройства, которые уже купили россияне, изымать никто не будет. Вы спокойно сможете пользоваться им, как привыкли.
Стало известно, какие смартфоны предпочитают жители Алтайского края

Стало известно, какие смартфоны предпочитают жители Алтайского края

Комментарии
    Новости партнеров