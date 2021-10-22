В России запретили продавать смартфоны Samsung. Что случилось? Они опасны?

Почему "Самсунги" запретили в России?

Скандал разгорелся из-за системы Samsung Pay, которую сегодня ставят на все смартфоны компании. Это программа, с помощью которой вы можете расплачиваться телефоном в магазинах: точно так же, как по Apple Pay или Google Pay. Система южнокорейской компании занимает в России третье по популярности место – ею пользуются 17% жителей страны.

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Общество Суд запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung в России

Телефоны с Samsung Pay появились в РФ в 2016 году. Но выяснилось, что к этому моменту в России уже действовал патент на подобную систему электронных платежей. Изобретение зарегистрировал житель Швейцарии Виктор Гульченко, а патентообладателем является швейцарская компания Sqwin SA. Причём патент зарегистрировали только 23 апреля 2019 года, но в документе указано, что действует он ещё с 2 декабря 2013 года.

Швейцарская компания решила, что крупный производитель смартфонов нарушает её права, используя в России Samsung Pay, поскольку право на изобретение системы оплаты ему не принадлежит. Суд с этими доводами согласился. Ещё в июле ведомство постановило запретить компаниям "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics пользоваться продукцией с Samsung Рау, а именно:

ввозить её в РФ;

выставлять на продажу;

другими способами вводить в гражданский оборот.

Но какие именно модели запрещены, суд тогда не уточнил. Во вторник, 19 октября, опубликовали второе решение, где указан конкретный список телефонов.