Веерное пособие. Правда ли, что семьям с детьми выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году?

В Госдуме обсуждают возможность введения нового единовременного пособия для детей. Семьям предлагается выплатить по 5 тысяч рублей к Новому году, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из парламентариев.

О том, будет ли реализована такая мера поддержки, — в материале amic.ru.

Правда ли, что семьям с детьми выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году?

Увы, пока нет. На данный момент это лишь предложение депутата Нины Останиной, которое она озвучила в беседе с РИА Новости. Парламентарий считает, что детям нужно выплатить на новогодние праздники по пять тысяч рублей. Она назвала это «веерным пособием».

«Но мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это „веерное пособие“, мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки <...> в размере пяти тысяч рублей», — цитирует её издание.

Впрочем, никаких других подробностей Останина не озвучила. Да и другой информации, кроме её высказывания, по поводу возможных выплат нет. На заседаниях Госдумы этот вопрос тоже не обсуждали.

Так что пока это неправда.

Кому предлагают выплатить «веерное пособие»?

Это тоже неизвестно. Но Останина сообщила, что, по её мнению, на «веерное пособие» должны рассчитывать дети, которые не попадают под условия универсального пособия.

«Выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по пять тысяч рублей на новогодние праздники», — сказала она.

Никаких возрастных критериев она не уточнила.

Когда станет известно, будет ли выплата?

Пока ничего неизвестно. Непонятно даже, будут ли эту инициативу всерьёз рассматривать в Госдуме. Так что остаётся лишь набраться терпения и ждать новостей в ближайшее время.

Выплачивали ли в России пособия детям к Новому году?

Да. Такое было на Новый год 2021. Тогда меру поддержки анонсировал Владимир Путин прямо во время своей ежегодной пресс-конференции. По распоряжению президента всем детям до 7 лет выплатили по пять тысяч рублей в качестве новогоднего подарка.