Вину не признаю: как идет следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца Сергея Антюшина. Это охранник, который работал в момент пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Всего обвинение предъявлено пяти подозреваемым.

О том, что известно о ходе расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, читайте в материале Amic.ru.

2 По каким статьям расследуется дело? Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" расследуется по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: - причинение смерти по неосторожности (статья 109); - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (статья 219); - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238).

2 Кому предъявили обвинение? Следственный комитет предъявил обвинения пяти подозреваемым – гендиректору компании "Зимняя вишня – Кемерово" Надежде Судденок (она арендовала торговые площади в здании), техническому директору компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгию Соболеву, владельцу сгоревшего торгового центра. Также обвинение предъявили Игорю Полозиненко (гендиректор ООО "Системный интегратор", компания обслуживала пожарную сигнализацию в "Зимней вишне"), Александру Никитину (электромонтер "Системного интегратора"), Сергею Антюшину (охраннику в "Зимней вишне").

3 В чем их подозревают? Их подозревают в том, что они не предприняли необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре и своевременно не оповестили посетителей о возгорании. Следствие обнаружило массу нарушений. В частности, не работала противопожарная сигнализация, многие эвакуационные выходы из здания были закрыты, а двери в некоторых кинозалах во время сеанса были заперты на ключ. Новости

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4 В чем обвиняют охранника? В том, что он отключил систему оповещения о пожаре в здании, когда получил сигнал о нем. "Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Охранник ее по непонятным причинам не включил", - заявил глава СКР Александр Бастрыкин Владимиру Путину. Антюшин же заявил, что пожарно-охранная система в ТЦ была отключена, поскольку руководству "Зимней вишни" надоело, что она все время срабатывает по ложному поводу.

5 Кто такой Денис Штенгелов? Это совладелец ТЦ "Зимняя вишня". Он основатель крупной компании по производству конфет и снэков "КДВ Групп". Его имя также фигурирует в ходе следствия. Однако сам Штенгелов заявляет, что не занимался оперативным управлением торгового центра. Также он пообещал, что его компания выплатит по три миллиона рублей компенсации родственникам погибших при пожаре. Штенгелов в настоящее время находится в Австралии и, судя по всему, в Россию пока не собирается. Подсчеты Forbes свидетельствуют, что его состояние составляет порядка $600 млн.

6 Подозреваемые признают свою вину? Накануне на заседаниях Заводского районного суда Кемерово по мере пресечения обвиняемым управляющая сгоревшим ТЦ Надежда Судденок не признала своей вины. Новости

Вопрос дня Что происходит в Кемерово после страшного пожара в "Зимней вишне". Главное Также Судденок призналась, что у нее есть подозрения, что гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" Юлия Богданова вынуждает сотрудников давать показания, чтобы переложить всю вину на нее, пишет meduza. Георгий Соболев и электромонтер пожарной сигнализации Александр Никитин заявляли, что все системы на момент пожара работали исправно. Последняя комплексная проверка пожарной безопасности с полной эвакуацией здания проводилась в феврале 2018 года. Охранник на допросе признал, что не включил вручную систему оповещения при пожаре. По его словам, он просто растерялся в экстренной ситуации. До этого он заявлял, что соответствующая кнопка была неисправна с 19 марта. 28 марта суд арестовал на два месяца Надежду Судденок и Сергея Антюшина. Также под стражей находятся остальные подозреваемые.

7 Что еще говорили подозреваемые? Надежда Судденок также заявила, что сотрудники "Зимней вишни" никогда не закрывали двери в залах кинотеатра. Она даже процитировала жалобы посетителей, которые были недовольны зрителями, постоянно хлопавшими дверьми. При этом в Следственном комитете утверждали, что двери кинозалов в момент пожара были заперты. Судденок также сказала, что надзор за исправностью пожарной сигнализации не входил в ее обязанности.