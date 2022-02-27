Власти Украины освобождают заключенных для участия в военных действиях

Власти Украины освобождают заключённых, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

“Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения”, — заявил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, в комментарии телеканалу “Громадське”.

По его словам, этот вопрос решается на самом высоком уровне. “Речь идёт о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране”, — отметил Синюк.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.