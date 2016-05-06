Во сколько начнется Парад Победы на Красной площади и как его увидеть?
По сложившейся традиции 9 мая ежегодно проводится военный парад при участии техники и войск, а также самих ветеранов ВОВ
6 мая 2016, 09:51
Главный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдёт в Москве на Красной площади 9 мая. В 2016 году Минобороны заявило на парад 10 тысяч военнослужащих, 71 самолет и вертолет и около 100 единиц наземной техники.
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Во сколько начнётся Парад Победы?
Парад Победы начнётся в 10:00 по московскому времени и продлится около часа.
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Как увидеть Парад Победы?
Увидеть парад своими глазами могут единицы, так как на Красную площадь 9 мая можно попасть только по именному приглашению. Но есть возможность посетить накануне репетицию парада.
На 9 Мая можно увидеть проезд военной техники к Красной площади. Посмотреть на нее можно на Ленинградском шоссе в районе станций метро "Динамо", "Белорусская" или "Тверская".
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Какие каналы покажут Парад Победы?
Трансляцию Парада Победы на Красной площади в прямом эфире покажут:
- Первый;
- Россия 1;
- НТВ;
- ТВ Центр;
- Звезда;
- Общественное телевидение России (ОТР);
- МИР.
В записи Парад Победы 9 мая покажет в 12.10 канал ОТР. Также увидеть представление можно в ночь на 10 мая в 00.10 по каналу ОТР и в 00.25 на канале МИР. Время московское.
- Первый;
- Россия 1;
- НТВ;
- ТВ Центр;
- Звезда;
- Общественное телевидение России (ОТР);
- МИР.
В записи Парад Победы 9 мая покажет в 12.10 канал ОТР. Также увидеть представление можно в ночь на 10 мая в 00.10 по каналу ОТР и в 00.25 на канале МИР. Время московское.
Также в режиме онлайн трансляцию Парада Победы можно посмотреть на сайтах вышеперечисленных каналов в интернете.
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