Во сколько начнется Парад Победы на Красной площади и как его увидеть?

Как увидеть Парад Победы?

Увидеть парад своими глазами могут единицы, так как на Красную площадь 9 мая можно попасть только по именному приглашению. Но есть возможность посетить накануне репетицию парада.

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Вопрос дня Где посмотреть салют на День Победы в Барнауле?

На 9 Мая можно увидеть проезд военной техники к Красной площади. Посмотреть на нее можно на Ленинградском шоссе в районе станций метро "Динамо", "Белорусская" или "Тверская".