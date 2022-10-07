Волны тепла и холода. Какая погода будет в Алтайском крае с 7 по 16 октября?

Завтра, 8 октября, в Алтайском крае будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами возможен туман. В ночь на субботу температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, местами в предгорьях ожидается до -3°С. Днём потеплеет до +17...+22, но усилится южный ветер до 4-9 м/с, по югу его порывы будут достигать 15 м/с.

«Ночью 9 октября в крае сохранится преимущественно без осадков и с умеренным ветром погода. Уже на всей территории ночью будет +3...+8 градусов. Днём при прохождении холодного фронта через западные районы местами пройдут дожди. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, по югу-востоку — до +18...+23°С», — сообщила прогноз amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

10 октября из-за смещения холодного фронта на восток в отдельных районах края пройдут дожди, ночью они возможны с мокрым снегом, а также усилится ветер. По востоку его порывы будут достигать 18 м/с. Днём порывы не превысят 14 м/с. Ночами ожидается от 0 до +5°С, днём столбики термометров не поднимутся выше +8...+13 градусов.

«В дальнейшем районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная и преимущественно без осадков погода. Ночные температуры воздуха будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных. Днём в течение следующей рабочей недели ожидается от +8 до +13 градусов. Но уже к выходным снова вернётся краткосрочное летнее тепло.