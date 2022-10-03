Вопросы про мобилизацию. Как призывают водителей и отчисленных студентов? Заберут ли уволенного из Росгвардии или сына мобилизованного?

С 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, у граждан возникло множество вопросов, часть из них были общего характера, но появились и частные, касающиеся индивидуальных случаев. Разбираем такие личные вопросы о мобилизации.

Напоминаем, что для помощи россиянам по вопросам мобилизации властями страны организована служба 122, по этому телефону можно узнать всё, что вас интересует по призыву в армию из резерва. Этим сервисом могут воспользоваться и сами мобилизованные, и родственники призванных, и те, кто не знает, заберут ли его в армию. Кроме того, в интернете в помощь службы 122 работает сайт «Объяснем.рф». Вопросы и ответы, написанные ниже, взяты с этого ресурса.

С какого времени человек считается призванным по мобилизации?

Исчисление времени призыва по частичной мобилизации наступает с момента издания приказа военного комиссара о призыве его на военную службу. Эта дата указывается в военном билете.

Могут ли призвать по частичной мобилизации врачей?

Все медицинские специальности являются военно-учётными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников призывают по мобилизационным заданиям и предписаниям. Но надо учитывать, что мобзадания считаются сведениями, отнесёнными к гостайне, поэтому подробно об этом не рассказывается, ответили на «Объясняем.рф».

Если меня лишили водительских прав, а военно-учётная специальность — водитель, призовут ли меня по мобилизации?

Призвать по мобилизации могут любого военнообязанного гражданина, если у него нет оснований для отсрочки или освобождения от службы. Но лишённый на «гражданке» водительских прав человек, призванный по частичной мобилизации, служить водителем не будет, его могут призвать на какую-то другую должность.

Подлежит ли мобилизации срочник Росгвардии или служащий срочную в других войсках, если его демобилизуют в ближайшее время?

Любой гражданин после увольнения со службы в Росгвардии, вооружённых силах или другого силового ведомства гражданин может быть мобилизован на общих основаниях, если нет причин для отсрочки, ответили на «Объясняем.рф».

Могут ли мобилизовать того, у кого в военном билете есть отметка, что гражданин не проходил военную службу?

Во время частичной мобилизации в приоритетном порядке призывают тех, кто отслужил или имеет нужную в настоящее время военно-учётную специальность, среди таких лиц, например, для рядового состава в первую очередь берут людей в возрасте до 35 лет. Однако и не отслужившие также могут получить повестку, но они не в приоритете у военкоматов, сообщили на «Объясняем.рф».

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Могут ли призвать по мобилизации фермеров, если не на кого оставить хозяйство?

На «Объясняем.рф» отвечают, что все работники фермерских хозяйств, вне зависимости от статуса, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Мобилизуют ли молодого человека, если его отец уже проходит службу по контракту в СВО?

Такой гражданин, если подходит по здоровью, военно-учётной специальности, не является студентом или не забронирован на производстве и т.п., может быть призван по частичной мобилизации. Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Призывают ли по мобилизации отчисленных студентов, если сейчас они находятся в процессе восстановления в вузе?

Право на отсрочку от мобилизации предоставлено только тем студентам, кто получает высшее образование на очном или очно-заочном отделении вуза. После отчисления такое право теряется, рассказывают на «Объясняем.рф».

Можно ли пройти альтернативную гражданскую службу мобилизованному в СВО?

Альтернативная гражданская служба (АГС), которая действует при призыве на срочную службу, в период частичной мобилизации не предусмотрена.

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Если гражданину пришла повестка на мобилизацию, но у него есть основания для отсрочки, заберут ли его на службу?

Если вам вручена повестка в военкомат, это ещё не значит, что вас точно призовут по мобилизации. Повестка обязует вас только явиться в военкомат. А решать, мобилизовать вас или нет, будет призывная комиссия исходя из многих факторов.

Всё о повестках см. в статье «Как вручают повестку на мобилизацию? Могут ли вручить повестку на улице? Что делать, если принесли повестку, а вас нет дома?».

Подробнее посмотреть, кого не мобилизуют, можно в статьях «Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?» и «Не только айтишники. Каким специалистам положена отсрочка от частичной мобилизации?».

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Будет ли мобилизован человек без инвалидности, но болеющий астмой или диабетом?

Если у гражданина имеется тяжёлая форма астмы или диабета, то он мобилизации не подлежит. Но документы об этом нужно будет предоставить на призывной комиссии в военкомате, если вы получите повестку. Лучше всего людям, имеющим определённые заболевания, заранее получить подтверждающие документы.

С полным списком болезней, дающих право на отсрочку от мобилизации, можно ознакомиться в статье «Полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить».

В каких случаях могут призвать по мобилизации имеющего бронь человека?

Если у гражданина есть бронь, то надо знать, что такая отсрочка от мобилизации даётся не конкретно этому человеку, а закрепляется за определённой должностью. Если специалист был уволен или переведён на другую должность, не имеющую такую бронь, то право на отсрочку он теряет.

Где можно самостоятельно узнать, подлежу ли я мобилизации?

Всю информацию о том, подлежите ли вы мобилизации, можно узнать в военном комиссариате по месту пребывания гражданина. То есть в том военкомате, где вы фактически проживаете в данный момент.

Куда пожаловаться на работников военкомата, если мобилизуют человека, который не подходит по здоровью или по семейным обстоятельствам?

Жалобы на действия или бездействия сотрудников военных комиссариатов можно направлять военкому этого учреждения. Кроме того, можно пожаловаться в вышестоящий военкомат, в прокуратуру или в суд. Также помогают решить проблемы незаконной мобилизации, например, в региональных отделениях Народного фронта.

Могут ли мобилизовать из запаса граждан, которые сейчас находятся за границей России?

Граждан, находящихся по тем или иным причинам за пределами РФ и при этом не состоящих на воинском учёте, на воинскую службу не призывают. Однако те, кто находится за границей в командировке, в отпуске или в другой кратковременной поездке, например, по семейным делам, но состоят на воинском учёте по месту жительства, могут быть призванными по частичной мобилизации на общих основаниях.