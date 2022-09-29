Временный снежный покров, на дорогах гололедица. Какая погода будет в Алтайском крае с 30 сентября по 2 октября?

Кратковременные осадки в виде снега с дождём, которые уже начали пролетать 29 сентября, сохранятся в Алтайском крае до 1 октября, об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова. Местами возможно установление временного снежного покрова, а на дорогах будет гололедица. На выходных в утренние часы вероятен туман.

«До конца недели районы края будут находиться под влиянием гребня холодного арктического антициклона. 30 сентября и 1 октября местами еще сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, но наиболее они вероятны в восточных районах края. Возможны гололёдные явления, местами установится временный снежный покров, но к обеду он уже растает. Ветер будет преобладать северного направления», — сообщила Наталья Кобякова.

Ночные температуры будут колебаться от -4 до +1 градуса, при прояснении похолодает до -9...-10. Днём столбики термометров покажут от 0 до +7 градусов. Начиная с воскресенья, 2 октября, в регионе начнётся небольшое потепление и уже будет преимущественно без осадков.

«В Барнауле осадки наиболее вероятны во второй половине дня 30 сентября и в начале ночи 1 октября. В дальнейшем погода в краевой столице будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -2 до -5 градусов, днём — от +1 до +3, к воскресенью потеплеет до +4...+6», — рассказала синоптик.