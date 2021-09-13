Всё, что известно о катастрофе с пассажирским самолётом в Иркутской области
Пилоты L-410 совершили жёсткую посадку в тайге. Выжили не все
Пассажирский самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Иркутской области вечером 12 сентября. До аэродрома в Казачинском он не долетел всего четыре километра. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, ещё 12 пострадали. По факту крушения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всё, что известно об этом происшествии на данный момент, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Самолёт L-410 выполнял рейс Иркутск – Казачинское, но до своего места назначения не долетел. Борт потерпел крушение, упав с небольшой высоты в районе реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. В результате удара корпус воздушного судна деформировался, большинство пассажиров оказались зажаты, сообщила Lenta.ru. Четыре человека, в том числе второй пилот, погибли.
По данным Baza, о падении самолёта сообщила пассажирка: в 23:15 по иркутскому времени она позвонила в 112, но позже связь с ней оборвалась.
Самолёт упал в труднопроходимой местности. Из Иркутска к месту падения вылетели спасатели, а из села Казачинского выехали медики. Пассажиры, чтобы их смогли найти в темноте, на максимум включили музыку и громко кричали, сообщает Life.
Первыми до самолёта добралась скорая помощь, её водители указали место спасателям. По данным Mash, к месту ЧП приплыли четыре лодки МЧС. Только три пассажира смогли покинуть место крушения самостоятельно, остальных эвакуировали на носилках.
Четыре человека погибли, 12 пострадавших доставили в больницу посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района.
Сейчас в медицинском учреждении остаётся десять человек, четверо из них – в реанимации. Троих – наиболее тяжёлых – решено направить в Иркутскую городскую больницу санавиацией, передаёт ТАСС. Два человека от госпитализации отказались.
Нет, с самолётом всё было в порядке, сообщил гендиректор эксплуатирующей судно авиакомпании "Аэросервис" Андрей Богданов агентству ТАСС. L-410 был исправен и перед вылетом прошёл техосмотр. Известно, что самолёт был выпущен в 2014 году.
L410 – двухмоторный самолёт для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолёта началась в 1973 году.
По данным газеты "Известия", авиакомпания "СиЛА", которой принадлежал рухнувший самолёт, была неоднократно замечена в нарушениях, в числе которых – несовершенная система управления безопасностью полётов и неточное выдерживание заданных высот.
Причиной крушения пассажирского самолёта, по словам начальника аэропорта Казачинское Бориса Калинина, мог стать отказ навигационной системы. Он добавил, что пилоты дважды пытались зайти на посадку, сообщает ren.tv.
"Видать, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочными курсами 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса", – пояснил собеседник телеканала.
Среди причин крушения также называли плохие погодные условия. Борис Калинин эту версию опровергает. По его словам, туман был лёгким, "видимость составляла от четырёх до шести километров".
"Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо", – отметил Калинин.
Выживший пилот Николай Махнутин тоже считает, что трагедия произошла из-за сбоя системы навигации. Своим мнением он поделился с Telegram-каналом BAZA.
По его словам, GPS-навигатор увёл самолёт с помощью автопилота правее заложенного курса. После этого было принято решение пойти на второй круг.
Во время захода на второй круг из-за тумана не был установлен пилотами визуальный контакт с землёй, и когда начали садиться, полоса оказалась левее, чем предполагал экипаж.
"Во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу, не случилось. Я потерял сознание", – добавил пилот.
Заслуженный советский пилот Олег Смирнов, комментируя произошедшее, положительно оценил действия экипажа самолёта, отметив, что посадить аппарат в тайге с сохранением жизней – "это дорогого стоит", написали "Известия". Самолёт полностью разрушен.
15 сентября в Приангарье объявлен днём траура.