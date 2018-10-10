Все про картофель: как выбрать, как хранить, какой полезнее и вкуснее

Правда ли, что молодая картошка полезнее, чем зрелая?

Наши бабушки утверждают, что это правда. А вот специалисты "Роскачества" провели исследования и выяснили, что это не так. Картошка действительно богата, разными витаминами и минералами, например, витамином С и калием. Но они содержатся и ранней, и поздней картошке.

Но есть один нюанс, о котором любителям молоденького картофеля обязательно нужно помнить: картофель, как и все овощи, которые растут в грунте, содержат нитраты. И в молодом картофеле их количество весьма значительно — потому что он еще продолжает расти. А вот это уже не очень хорошо для человека. При этом больше всего нитратов содержится в кожуре.

"В только что собранной (особенно ранней) картошке больше нитратов, чем в той, что уже хранилась какое-то время, – комментирует директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, – Чем дольше хранится картофель, тем меньше в нем нитратов, так как со временем нитраты переходят в белковые и азотистые соединения, которые безопасны для здоровья".

Уменьшить содержание нитратов можно просто: нужно всего лишь соскоблить кожуру, а потом сварить картошку. Таким образом содержание нитратов снизится на 60–70%. Можно также перед готовкой выдержать очищенные клубни 30 минут в воде, при этом воду нужно дважды поменять.