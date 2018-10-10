Все про картофель: как выбрать, как хранить, какой полезнее и вкуснее
Правда ли, что молодая картошка полезнее, можно ли есть позеленевшую картошку и накапливает ли она пестициды?
Садовые участки есть не у всех, а потому многие из нас приобретают овощи на зиму на рынке или в магазине. И основным продуктом, который мы запасаем, является картофель. Однако иногда покупка даже такого, казалось бы, простого овоща, вызывает сплошное разочарование и опасение за свое здоровье. Какой картофель является самым полезным, скапливаются ли в нем вредные вещества, можно ли употреблять в пищу "позеленевшие" клубни, а также для каких блюд подходят разные сорта картофеля — читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Наши бабушки утверждают, что это правда. А вот специалисты "Роскачества" провели исследования и выяснили, что это не так. Картошка действительно богата, разными витаминами и минералами, например, витамином С и калием. Но они содержатся и ранней, и поздней картошке.
Но есть один нюанс, о котором любителям молоденького картофеля обязательно нужно помнить: картофель, как и все овощи, которые растут в грунте, содержат нитраты. И в молодом картофеле их количество весьма значительно — потому что он еще продолжает расти. А вот это уже не очень хорошо для человека. При этом больше всего нитратов содержится в кожуре.
"В только что собранной (особенно ранней) картошке больше нитратов, чем в той, что уже хранилась какое-то время, – комментирует директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, – Чем дольше хранится картофель, тем меньше в нем нитратов, так как со временем нитраты переходят в белковые и азотистые соединения, которые безопасны для здоровья".
Уменьшить содержание нитратов можно просто: нужно всего лишь соскоблить кожуру, а потом сварить картошку. Таким образом содержание нитратов снизится на 60–70%. Можно также перед готовкой выдержать очищенные клубни 30 минут в воде, при этом воду нужно дважды поменять.
Часто можно услышать о том, что картофель с зелеными пятнами — ядовитый и есть его нельзя. Эксперты утверждают, что это не совсем так. Зеленые пятна на кожуре картофеля вызваны соланином* и он действительно может вызвать признаки отравления. Но для этого нужно постараться, чтобы в организм попало действительно много соланина и не только из картофеля с зеленой кожурой, но и их из стеблей, листьев, говорит профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Арсений Мартинчик. По его словам, тарелка-другая жареной картошки или картофельного пюре такой вред организму не нанесет.
*Соланин — органическое соединение, гликоалкалоид. Нужен растениям, чтобы защищаться от вредителей и болезней. В больших количествах токсично для человека.
Овощеводы вынуждены использовать препараты, чтобы защитить свой урожай от вредителей и болезней. Однако, как уверяют в Роскачестве, на территории России используются только разрешенные препараты, причем их использование которых строго регламентируется законодательством.
Для пестицидов установлены предельно допустимые концентрации, безвредные для здоровья человека. К тому же Россельхозцентр проверяет овощи и другие культуры на предмет превышения показателей по пестицидам. Результаты исследования показывают, что при соблюдении регламента применения препаратов в клубнях не обнаруживается остаточных количеств пестицидов.
Но при этом картофель имеет свойство накапливать в себе вредные вещества из почвы. Происходит это если картофель растет в экологически неблагоприятных условиях, например рядом с металлургическими предприятиями.
Иногда можно услышать отзывы недовольных покупателей, мол, купил картошку, а она "деревянная", то есть не разваривается или, наоборот, слишком мягкая.
Как пояснили в Роскачестве, существуют множество видов и сортов картофеля, которые имеют разные свойства.
Виды картофеля:
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столовый (используют в пищу);
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технический (для производства крахмала и спирта);
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кормовой (на корм животным);
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универсальный.
Столовые виды, в свою очередь, делятся на четыре типа:
А – "салатный или окрошечный" – разваривается слабо.
Б – "для варки и жарки" – средняя развариваемость.
С – "для пюре и варки" – разваривается.
D – "только для пюре" – сильно разваривается.
Однако в России пока не очень принято указывать при продаже сорт картофеля и его свойства. Однако в Роскачестве дают "приметы", по которым можно определить как лучше всего применять тот или иной картофель.
Так, розовая картошка хороша для жарки, желтоватая – для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.
Перед покупкой осмотрите картофель. Он должен иметь красивый товарный вид, без комков глины и почвы. Лучше отдать предпочтение картошке среднего размера: в таких клубнях находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных.
Картошка должна быть твердой и упругой. Не покупайте проросший картофель. Если покупаете картофель зимой, не берите мокрые клубни, они могут быть подмерзшими.
Если картофель имеет неприятный запах, это может означать, что перед продажей его перебрали, но он заражен грибными и бактериальными инфекциями, которые проявятся у вас дома при хранении.