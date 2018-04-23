Вся правда и мифы о покупке "первички": как избежать подводных камней

Разумеется. Именно застройщик располагает информацией по всем квартирам, которые находятся в продаже или будут выставлены для покупки в ближайшее время. Таким образом, покупателю доступен полный перечень возможных акций и скидок, предлагаемых не только сейчас, но и в ближайшее время. При этом у застройщика они более значительны, нежели у агентства, которое может дать лишь часть от своей прибыли. Застройщик чаще всего готов предложить полезные дополнительные услуги, например, бронирование квартиры или рассрочку. Можно также рассчитывать на индивидуальные условия.