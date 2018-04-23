Вся правда и мифы о покупке "первички": как избежать подводных камней
Ответы на самые актуальные вопросы клиентов - в традиционной рубрике Amic.ru
На прошлой неделе портал Amic.ru опубликовал статью, посвященную проблеме приобретения квартиры в новостройке. Речь шла о том, к кому стоит в первую очередь обращаться покупателю - риелтору или застройщику? Материал вызвал довольно большой интерес, поэтому сегодня мы попробуем ответить на самые популярные вопросы наших читателей, связанные с данной темой.
А разве риелтор, как и застройщик, не заинтересован в успешной сделке?
Заинтересован, конечно. Однако здесь есть одно важное "но": посредник всегда будет предлагать не то, что действительно нужно покупателю", а то, где у него больше выгода – "личная заинтересованность". Кроме того, нередки случаи, когда клиент озвучивает перечень критериев, которым должна соответствовать будущая квартира, но риелтор предлагает первое попавшееся из своей электронной базы, даже не сверяясь с требованиями покупателя.
Правда ли, что риелторы берут дополнительную комиссию за свои услуги?
Как правило, да. Дополнительные расходы могут быть связаны с самыми разными моментами — от заверения документов у нотариуса до расходов на всевозможные ксерокопии, выписки, госпошлину и т. д.
На самом деле застройщик имеет более полную информацию о продаваемом объекте, чем риелтор?
Разумеется. Именно застройщик располагает информацией по всем квартирам, которые находятся в продаже или будут выставлены для покупки в ближайшее время. Таким образом, покупателю доступен полный перечень возможных акций и скидок, предлагаемых не только сейчас, но и в ближайшее время. При этом у застройщика они более значительны, нежели у агентства, которое может дать лишь часть от своей прибыли. Застройщик чаще всего готов предложить полезные дополнительные услуги, например, бронирование квартиры или рассрочку. Можно также рассчитывать на индивидуальные условия.
Если я найду недоделки в квартире, которую беру у застройщика, он их устранит или мне придется все переделывать самому?
Если застройщик добросовестный, то он всегда устранит недоделки, выявленные покупателем квартиры, если этот факт отражен в договоре. Это делает сотрудничество с фирмой надежным и позволяет получить уверенность в том, что покупка не приведет к разочарованию. Плюс застройщик – это всегда профессиональная информация о жилье (примененные материалы, методы строительства). Вам ответят на любые вопросы люди со строительным образованием.
Если я захочу взять квартиру свободной планировки, застройщик может пойти навстречу или это нереально?
Часто застройщики предлагают несколько вариантов планировки, поэтому возможность выбора способа организации пространства в квартире — это еще одно преимущество такого способа покупки жилья. Иногда можно даже обсудить внутреннюю отделку помещений.
Как я могу убедиться в том, что выбранный мной застройщик — надежный и у меня не будет проблем в дальнейшем при получении жилья?
Объективная информация обо всех строительных компаниях легкодоступна. В помощь дольщику создан ресурс – сайт Государственной инспекции Алтайского края, на котором можно получить всю нужную информацию. Указаны, какие у кого недочеты, замечания, приостановки, банкротства. К тому же в инспекции есть горячая линия, приемные дни и т. д.
Какая информация о застройщике должна насторожить будущего покупателя?
Один из важных параметров, который может обеспокоить будущего дольщика, – перенос сроков сдачи объектов. В этом случае следует попристальнее присмотреться к компании, поискать о ней отзывы в Сети, посмотреть, как сдавалось предыдущее жилье, были ли там задержки.
Можно ли наткнуться на мошенников при обращении к риелторам?
К сожалению, да. Нередки случаи, когда под видом риелторских услуг агентства недвижимости занимаются мошенничеством. Агенты могут предложить заключить договор с целым рядом примечаний и подводных камней. Попытки оспорить документ зачастую оказываются безуспешными — далеко не все читают подписанное полностью, не замечают важных деталей.