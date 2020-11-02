Выходные в ноябре. Как отдыхаем в 2020 году?

4 ноября – какой праздник в России?

В эту дату мы отмечаем День народного единства. Праздник связан с событиями 1612 года. Тогда в ноябре народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из Москвы польских интервентов. Желание одолеть врага объединило 10 тысяч людей разных сословий и вероисповедания. И это событие стало символом единения народов России.

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников. В России он существует 15 лет – впервые его отпраздновали в 2005 году. Хотя считается, что это, скорее, не новый, а возрожденный старый праздник. Ведь в 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов – его отмечали 4 ноября. А в 1649-м по его указу он стал церковно-государственным праздником Казанской иконы Божией Матери (ее считают покровительницей народного ополчения). Однако после революции 1917 года отмечать этот день перестали.