Взрыв в автобусе в Воронеже. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент
ЧП произошло, когда пассажиры заходили в ПАЗик с остановки
В маршрутном автобусе в Воронеже вечером 12 августа произошёл взрыв. В результате пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в реанимации. Рассказываем всё, что известно о ЧП на данный момент в рубрике "Вопрос-ответ".
Взрыв прогремел в пассажирском автобусе в центре Воронежа вечером 12 августа, когда в него на остановке заходили люди. Взрывная волна была такой силы, что у ПАЗика соврало крышу, вывернуло обшивку наизнанку, выбило двери и стёкла. При этом кабина водителя практически не повреждена, сообщает "Коммерсант".
Осколки стёкол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски.
На видеозаписях, которые зафиксировали происшествие, видно, что вспышка в эпицентре была продолжительной, а после неё образовалось большое количество белого дыма. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.
В момент взрыва внутри салона было 35 человек, все сидячие места были заняты. Изначально сообщалось о 16 пострадавших, позже их количество увеличилось до 18. Детей среди них нет.
Одной из пассажирок оторвало обе голени. В травматическом шоке третьей степени её доставили в больницу скорой медицинской помощи, но женщина скончалась в реанимации, пишет ТАСС.
Состояние троих человек, по данным департамента здравоохранения региона, оценивается как тяжёлое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, ещё двум госпитализация не потребовалась.
В департаменте также сообщили, что ещё двух пациентов доставили в ожоговое отделение Воронежской ОКБ № 1. Один пострадавший с ожогами I и I степеней находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Ещё одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь и перенаправили в БСМП № 10 с травмами нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести.
Пока официальная причина взрыва неизвестна. Как сообщил РБК со ссылкой на собеседника в силовых структурах, поражающих элементов и проникающих отверстий в автобусе нет.
"Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей – от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства", – сообщил RT источник в правоохранительных органах.
При этом РИА Новости сообщают, что национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает различные версии инцидента. Оперативный штаб НАК координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта, сообщает Gazeta.ru.
Первоначально экстренные службы предполагали, что ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования. Но позже эту информацию опровергли. Сообщается, что автобус работал на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти. По информации Baza, автобус прошёл техосмотр меньше месяца назад.
Прокуратура Воронежской области начала проверку. СК завёл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.