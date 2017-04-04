Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что на самом деле известно о трагедии?

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт", но рассматриваются и другие версии произошедшего

4 апреля 2017, 11:01

Взрыв на синей ветке метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14.40 по московскому времени. В результате взрыва, по последним данным, погибли 11 человек, еще около 50 получили ранения. Портал Amic.ru рассказывает то, что в этой истории оказалось правдой, а что нет.

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Бомбу привели в действие дистанционно. Это неправда

В третьем вагоне метро сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено шариками и гайками. Взрыв прогремел, когда поезд находился между станциями "Технологический институт-1" и "Сенная площадь". Мощность взрывного устройства – 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Список раненых в результате взрыва в петербургском метро

Список раненых в результате взрыва в петербургском метро

Взрыв прогремел в середине вагона. По информации источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, взрывчатку привел в действие террорист-смертник. Она находилась либо в его рюкзаке, либо крепилась на теле мужчины, либо он держал ее в руках. Об этом свидетельствует характер повреждений, которые получили люди, стоявшие рядом.

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Погибли 11 человек и 50 пострадали. Это правда

На данный момент в списках погибших числятся 11 человек. Еще около 50 человек пострадали, порядка 45 из них до сих пор находятся в больницах.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что состояние четверых пациентов НИИ им. Джанелидзе оценивается как крайне тяжелое, из них три женщины еще не опознаны. Еще 16 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, состояние 12 человек оценивается как средней тяжести.

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В метро прогремело несколько взрывов. Это неправда

Взрыв был один. 3 апреля действительно поступала информация, что в действие было приведено два взрывных устройства. Позже эта информация не подтвердилась.

Также в социальных сетях 3 апреля "гуляла" информация о том, что еще один взрыв произошел на станции метро "Спортивная", и даже публиковались фотографии очевидцев с места событий. Позже выяснилось, что эта информация не соответствует действительности, а на снимках учения, которые состоялись в августе 2016 года.

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Было найдено несработавшее взрывное устройство. Это правда

Действительно, на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено второе самодельное взрывное устройство.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Инфографика

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Инфографика

Эту информацию подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете. Его удалось обезвредить.

В УФСБ сообщили, что оно тоже было начинено поражающими элементами. Его мощность оценивается в 1000 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было замаскировано под огнетушитель.

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Подозреваемые найдены. Это спорное утверждение

По информации ТАСС, личность предполагаемого террориста-смертника, устроившего взрыв в метро в Петербурге, предварительно установлена. Речь идет о 23-летнем выходце из Средней Азии. Его тело было найдено в эпицентре взрыва. По имеющейся информации, он был связан с сирийскими террористами.

Самые известные теракты, совершенные в метро

Самые известные теракты, совершенные в метро

По одной из версий, действовал террорист в одиночку. Сначала он пронес первую бомбу, замаскированную под огнетушитель, на станцию "Площадь Восстания". Далее мужчина сел в вагон электропоезда и привел в действие второе взрывное устройство.

По другой версии, террористами могли оказаться совершенно другие люди. В частности, в объектив камер наблюдения попала молодая пара из Средней Азии. На вид им около 20 лет. Их личности до сих пор не установлены.

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Семьи погибших получат выплаты. Это правда
Родственникам погибших положены выплаты по 2,025 миллиона рублей, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
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Семьям погибших и пострадавших Роструд назначил выплаты. Кроме того, еще 23 млн рублей из городского бюджета выделит Смольный. Власти Санкт-Петербурга помогут с организацией похорон.
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