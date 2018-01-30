Зачем и почему: в России хотят приравнять электронные сигареты к обычным
Минпромторг предложил приравнять все виды электронных сигарет к обычным. Что это изменит?
Минпромторг РФ подготовил законопроект, согласно которому электронные сигареты приравниваются к обычным. Зачем нужна эта инициатива, что она должна изменить и правда ли, что электронные сигареты так же вредны, как и обычный табак, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
С этой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Минпромторг подготовил законопроект "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака".
Цель законопроекта - оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, которые предназначены для потребления никотина.
"В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции", - сказано в пояснительной записке.
Сегодня в России продажа и использование электронных сигарет не урегулированы законодательством. Однако с подобной инициативой ранее выступало Министерство здравоохранения.
Производители и продавцы электронных сигарет, жидкостей и изделий из нагреваемого табака подписывают декларацию добросовестных участников рынка никотиносодержащей продукции для ограждения несовершеннолетних от употребления табака в России.
Электронные устройства для потребления никотина запретят продавать несовершеннолетним. Так же, как и обычный табак.
Будут предусмотрены ограничения на рекламу и кадры с курением в фильмах и сериалах. Нельзя будет продавать системы доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема (для разных типов ограничение от 3 до 10 миллилитров). Максимальный объем флакона никотиносодержащей жидкости - 30 миллилитров.
Предлагается запретить потребление никотина в следующих местах:
- в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями органов по делам молодежи, в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- в помещениях учреждений культуры;
- на объектах спорта;
- в помещениях медицинских организаций;
- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения;
- на детских площадках;
- в лифтах многоквартирных домов.
Использование электронных устройств разрешается в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции.
Врачи говорят, что да. Некоторые медики утверждают, что они даже опаснее обычных, так как вред электронных устройств для потребления никотина до конца не изучен.
Легкие человека не предназначены для вдыхания дыма или паров. Это вредит здоровью. Кроме того, в паре электронных сигарет содержатся альдегиды. Это химические соединения, канцерогены. Они провоцируют рак. Ароматические добавки только ускоряют всасывание никотина в кровь и тем самым усиливают его поражающее действие.