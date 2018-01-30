Зачем и почему: в России хотят приравнять электронные сигареты к обычным

Кто и зачем это предложил?

С этой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Минпромторг подготовил законопроект "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака".

Цель законопроекта - оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, которые предназначены для потребления никотина.

"В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции", - сказано в пояснительной записке.