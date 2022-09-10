Ипотека в 70 лет? Зачем в России увеличили предельный возраст ипотечников и как это отразится на гражданах

Предельный возраст ипотечников начали увеличивать банки в России. Теперь этот вид кредитования стал доступен и весьма пожилым людям. Что это значит, чем это выгодно банкам и потребителям, разбираемся в рубрике вопрос ответ.

До скольки лет повысили предельный возраст ипотечников?

Предельный возраст клиентов в разных банках отличается, но почти везде его увеличили на пять лет. Например, в Промсвязьбанке показатель вырос с 65 до 70 лет, в «Ак Барсе» — с 70 до 75 лет, сообщают «Известия».

Как уточнила газете заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, планку предельного возраста подняли также в «Сбере» и Альфа-банке. А в Совкомбанке показатель теперь и вовсе составляет 85 лет.

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Получается, теперь моя бабушка в 70 лет сможет оформить ипотеку?

Нет, речь идет именно о предельном возрасте. То есть к этому времени заемщик должен успеть рассчитаться за ипотеку, а не оформить ее. В 70 лет вашей бабушке ипотеку точно не одобрят.

В чем интерес банков и чем это выгодно потребителям?

Банки хотят привлечь больше клиентов, тут все понятно. Им традиционно поступает большое количество запросов на оформление ипотеке от граждан старше 40 лет. Но в этом возрасте оформить этот вид кредита на максимальный срок в 30 лет уже было невозможно.

Чем короче был период для погашения ипотеки, тем выше становились платежи. После предварительного расчета многие люди понимали, что не потянут такие ежемесячные оплаты и были вынуждены от покупки недвижимости отказаться.

«Ограничения по возрасту заемщика нередко становятся причиной отказа от кредита. Например, платежеспособный заемщик в возрасте 45 лет может взять ипотеку максимум на 20 лет, но ежемесячный платеж при таком сроке оказывается слишком велик, — рассказал Денис Бобков.

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И чем же они будут платить за ипотеку, когда выйдут на пенсию?

На самом деле наступление пенсионного возраста не говорит о том, что человек сразу уволится с работы. отметили в Level Group. Кроме того, к этому возрасту могут появиться источники пассивного дохода, например вклады, арендная недвижимость, говорят в девелоперской компании. Продолжительность жизни растет во всем мире, и Россия в этом отношении не является исключением

В период с января по август 2022 года доля ипотечных заемщиков, у которых основным доходом является пенсия, выросла в России на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Татьяна Решетникова.

Причем банки заинтересованы в более зрелых ипотечниках, поскольку их платежная дисциплина может выгодно отличаться от поведения молодежи.