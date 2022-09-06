Зачем во всех квартирах с газом хотят установить сигнализаторы утечек и как это отразится в квитанциях за «коммуналку»?

Установку газовых датчиков во всех газифицированных квартирах россиян хотят сделать обязательной. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Зачем это нужно и как нововведение повлияет на тарифы жилищно-коммунальных услуг, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое газоанализатор и зачем он нужен?

Газоанализатор — это измерительный прибор, который определяет качественный или количественный состав смесей газов. В случае утечки голубого топлива он автоматически отключает его подачу либо громко сигнализирует о ЧП.

При газификации частных домов такие приборы устанавливают сразу, а в квартирах их, чаще всего, нет. Необходимость установки объясняют тем, что зачастую собственники годами игнорируют проверку газового оборудования. Договоры на такое обслуживание владельцы жилья сейчас должны подписывать самостоятельно, сообщает газета «Известия». Но так делают не все. Согласно статистике, в среднем по стране такие соглашения заключены только у 40% собственников.

В итоге оборудование не проверяется годами. А в России регулярно происходят аварии из-за утечки газа, некоторые из них заканчиваются летальными исходами. Например, в 2020 году было зафиксировано 11,6 тыс. происшествий при использовании бытового газа.

Как собираются устанавливать газоанализаторы и сколько они стоят?

Устанавливать газоанализаторы будут в порядке очереди. Монтаж приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома, сообщила «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Стоимость газоанализатора, оповещающего о проблеме, вместе с установкой составляет порядка 3,5 тысячи рублей. Прибор, который при необходимости автоматически перекрывает подачу газа, с монтажом обойдётся примерно в 5,5 тысячи рублей.

А кто будет платить за установку?

Предполагается, что платить за приборы и их установку будут владельцы квартир. Также на плечи собственников жилья лягут расходы по их проверке и обслуживанию. Чтобы финансовая нагрузка была минимальной, разработчики законопроекта предлагают внести эти расходы в квитанцию ЖКУ, но платить их придётся на постоянной основе.

По мнению эксперта комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павла Склянчука, сумма в строке за газ может увеличиться на 1-5%. Депутат Светлана Разворотнева заверила, что потребители «почти не заметят» этого повышения.