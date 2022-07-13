Занимайте очередь. Кому положена бесплатная путевка в санаторий и как часто ее выдают?

Немногие пенсионеры знают о том, что имеют право на получение бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение. Отметим, что речь идет именно о льготных категориях граждан. Кто может попасть на курорт за счет государства и что для этого нужно, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Кому положено бесплатное санаторно-курортное лечение?

Путевка в санаторий положена льготникам, имеющим право на набор социальных услуг. В их число входят:

— участники Великой Отечественной войны;

— ветераны боевых действий;

— военнослужащие, служившие не менее полугода в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

— военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу в вышеуказанный период;

— награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на военных объектах;

— члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

— инвалиды и дети-инвалиды;

— подвергшиеся воздействию радиации.

Нашли себя в перечне и при этом не отказывались от соцпакета, заменив его денежной компенсацией? Можете начинать собирать документы для получения путевки.

Новости

Туризм На Алтае планируют создать еще один масштабный туркластер

Какие документы нужны для получения путевки в санаторий?

В первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Лечащий врач назначит список необходимых анализов и исследований. По их результатам он выдаст справку по форме № 070/у, где укажет показания (и противопоказания) к санаторно-курортному лечению. Срок ее действия составляет 12 месяцев.

Как и где можно подать заявление на санаторно-курортное лечение?

С паспортом и этой справкой можно будет обратиться в подразделения Фонда социального страхования или Пенсионного фонда РФ. Уже на месте вам выдадут шаблон заявления о предоставлении государственной услуги, которое также необходимо заполнить.

Если заявитель обращается за оказанием услуги через представителя, к пакету документов потребуется также приложить документ, удостоверяющий личность, и нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя.

После этого человека поставят на очередь. Узнать номер очереди можно будет на сайте ФСС, вбив номер своего СНИЛС.

Также документы им можно отправить по почте, лучше всего делать это заказным письмом с уведомлением. Кроме этого, подать заявление можно на сайте «Госуслуги» или в мобильном приложении «Социальный навигатор».

Новости

Прочее Санатории Алтайского края: когда лучший отдых находится совсем рядом

В течение какого времени до меня должна дойти очередь?

Кратность предоставления путевок законом № 178-ФЗ не определена, поэтому ежегодные поездки в здравницы действующее законодательство не гарантирует.

Путевки предоставляют в порядке электронной очереди. Если гражданин обратился в ФСС, но в течение календарного года путевку так и не получил, услуга не считается предоставленной. В этом случае человек сохраняет за собой право на ее предоставление.

Путевка выдается не позднее чем за 18 дней до даты заезда в санаторий. Для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга путевку должны выдать за 21 день.

После того как путевка будет на руках, у лечащего врача необходимо оформить санаторно-курортную карту по форме № 072/у. Не затягивайте с этим вопросом, потому что без карты не примут на лечение.

А я сам могу выбрать санаторий?

Нет. Путевки выдают только в санатории, с которыми заключены госконтракты. При распределении учитывают профиль здравниц и заболевания льготника. Но эти процедуры проходят уже без участия заявителя.

В 2022 году большинство путевок было приобретено в алтайские санатории. Также часть льготников с учетом профиля заболеваний смогут поправить здоровье за пределами края, например, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Всего в этом году на оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий алтайскому региональному отделению ФСС из федерального бюджета было выделено более 83 млн руб. На эти деньги ведомство сможет приобрести в здравницах 2863 путевки, информирует пресс-служба Алтайского регионального отделения ФСС.

Новости

Прочее Санатории Алтайского края оказались самыми популярными в Сибири

Сколько составляет длительность лечения?

В большинстве случаев курс лечения составляет 18 дней. Дети-инвалиды проводят в санатории на три дня дольше. Максимальный по срокам период оздоровления предусмотрен для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного и головного мозга.

А проезд до санатория и обратно мне оплатят?

Льготникам также вместе с путевкой выдают специальные талоны. По ним можно оформить проездные документы на поезд, автобус или самолет.

Государство также оплачивает путевку на санаторно-курортное лечение для лица, сопровождающего инвалида I группы или ребенка-инвалида.