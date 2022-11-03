Защита от мошенников. Как изменились правила поверки счётчиков с 1 ноября 2022 года?

В России с 1 ноября вступили в силу новые правила поверки счётчиков. Для этого даже разработали новый ГОСТ. Теперь особые требования будут предъявлять к компаниям, которые занимаются подобной деятельностью.

О том, зачем понадобился новый стандарт, что изменится в правилах поверки счётчиков и могут ли из-за этого подорожать услуги ЖКХ, — в материале amic.ru.

Что за ГОСТ вступил в силу с 1 ноября 2022 года?

Новый ГОСТ получил обозначение «Р 8.1012-2022» и называется «Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки».

Как следует из названия, это единый государственный стандарт, по которому теперь будут поверять счётчики горячей и холодной воды.

Что изменилось в правилах поверки счётчиков с 1 ноября?

Изменились не столько правила, сколько требования, которые предъявляют к специалистам. Конечно, в ГОСТе определены все возможные способы для поверки приборов учёта и их порядок.

Но самое главное — проводить такие операции могут только аккредитованные компании. При этом на руках у специалиста должна быть полная документация, где подробно расписана вся процедура поверки. Об этом «Известиям» рассказала директор АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Соответственно, человек может запросто узнать, имеет ли право сотрудник поверять счётчик.

Зачем нужен специальный ГОСТ для поверки приборов учёта?

Самая главная причина нововведений — борьба с мошенниками. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу», — цитирует её издание.

Кроме того, если в стране будут действовать единые стандарты, мы быстрее сможем перейти на автоматические приборы учёта, полагает эксперт.

А как узнать, что организация, которая поверяет мой счётчик, аккредитована?

Вы имеете полное право не открывать дверь, пока не удостоверитесь, что к вам пришли не мошенники. Для этого можно зайти на сайт Росаккредитации и проверить компанию в специальном реестре. Если её там нет, то и получить доступ к вашему счётчику её сотрудник не имеет права.

Да и вообще, если специалисты сами пришли к вам поверить счётчик, уже следует насторожиться. Вероятность, что это аферисты, очень высокая, рассказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Специалисты добросовестных компаний, которые работают по ГОСТу и имеют лицензию, никогда не звонят никому сами и не ходят по квартирам из-за сильной загруженности. Если к вам обратился такой сотрудник, можно с очень высокой долей вероятности говорить, что это аферист», — приводит её слова СМИ.

Также маловероятно, что специалист придёт поверять сразу два счётчика — на горячую и на холодную воду. У этих приборов разный срок службы, поэтому и подвергают их данной процедуре чаще всего в разное время.

Повлияют ли новые поверки счётчиков на стоимость услуг ЖКХ?

По словам Лебединской, появление нового ГОСТа, скорее всего, никак не повлияет на стоимость услуг ЖКХ. По её словам, поверка счётчиков воды в нашей стране очень мало распространена. Обычно люди просто заменяют прибор на новый, когда у старого истекает срок службы.