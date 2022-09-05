Жара до +36, за ней резкое похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае с 6 по 11 сентября?

В течение недели в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры и атмосферного давления. Ещё 6-7 сентября регион будет находиться под влиянием южного циклона, который принесёт летнюю жару, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.

В ночь на вторник и среду температура будет колебаться от +15 до +20 и только по востоку ожидается на 5-7 градусов холоднее. Днём 6 сентября потеплеет до +26...+31 градуса, местами воздух прогреется до +36°С. 7 сентября столбики термометров поднимутся выше 30 градусов уже на большей части территории края.

«Днём 7-го и ночью 8 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер усилится до 19-24 метров в секунду. Во второй половине четверга он начнёт ослабевать и только по востоку сохранятся порывы до 15-20 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Резкое понижение дневных температур произойдёт 8 сентября. Столбики термометров не поднимутся выше +16...+21 градуса. А начиная с ночи на пятницу синоптики не исключают вероятность заморозков на почве и рекомендуют огородникам подготовиться заблаговременно.

«До конца недели на районы Алтайского края будет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Ночные температуры будут колебаться от +3 до +9 градусов, начиная с ночи на 9 сентября уже не исключены заморозки на почве до 0...-2 градусов. Дневные температуры не превысят +16...+22 градусов», — сообщила Наталья Кобякова.