Жара, ветер, грозы. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных?

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Штормовое предупреждение передали на 13-14 мая на территории Алтайского края из-за высокой вероятности пожаров.

Как сообщает Алтайский ЦГМС, местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). При этом в выходные ожидается теплая погода. Так, температура поднимется от +20 до +32 градусов. При этом прогнозируются грозы и сильный порывистый ветер.

Отметим, ранее стало известно, что министр МЧС Владимир Пучков снял режим ЧС из-за пожаров во всех регионах Сибири, включая Алтайский край.

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