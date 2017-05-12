Жара, ветер, грозы. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных?
В ближайшие выходные ожидается температура до +32 градусов
12 мая 2017, 14:41
Фото: fotokto.ru
Штормовое предупреждение передали на 13-14 мая на территории Алтайского края из-за высокой вероятности пожаров.
Как сообщает Алтайский ЦГМС, местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). При этом в выходные ожидается теплая погода. Так, температура поднимется от +20 до +32 градусов. При этом прогнозируются грозы и сильный порывистый ветер.
Отметим, ранее стало известно, что министр МЧС Владимир Пучков снял режим ЧС из-за пожаров во всех регионах Сибири, включая Алтайский край.
Комментарии
Новости партнеров