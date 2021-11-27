"Зов ада". Что за новый корейский сериал вышел на Netflix, обогнавший "Игру в кальмара"?

На популярном стриминг-сервисе Netflix вышел новый корейский сериал "Зов ада". По состоянию на 26 ноября, в глобальном топе Netflix картина занимает первое место по просмотрам, сместив с этой позиции другой нашумевший проект стриминга "Игру в кальмара". Рассказываем (без спойлеров), что нужно знать о новом корейском феномене и почему его можно посмотреть за один вечер.

1 О чём сериал "Зов ада"? Это экранизация популярного в Южной Корее комикса. События сериала разворачиваются в 2023 году. Люди по всей стране получают предсказание о точной дате своей смерти. В назначенное время за ними приходят три чудовища из ада, забирая душу человека. Некая религиозная организация "Новая правда" считает, что у происходящего есть божественное объяснение. Мир впадает в панику и люди начинают верить, что всё происходящее – замысел Бога. Тем, кто попытается остановить демонов из ада, будут препятствовать последователи "Новой правды".

2 Кто снял сериал? Ён Сан Хо. Это один из самых интересных мейнстримных авторов в корейском кино. Он делает яркие ленты практически с голливудским бюджетом. Среди самых известных его работ – дилогия "Поезд в Пусан". Хоррор о восстании зомби в Корее стал сенсацией и приобрёл статус культового на западе.

3 Почему это стоит смотреть? Сериал состоит из шести эпизодов по 50 минут. Значит, вы легко можете посмотреть его за один вечер. "Зов ада" стал первой корейской драмой, премьера которой прошла на международном кинофестивале в Торонто. Сериал одновременно развлекательный и очень пугающий. В нём говорится о том, как масс-медиа и соцсети манипулируют сознанием людей, и о том, что демоны из ада порой не так страшны, как безумные люди. Плюс, в "Зове ада" отличный юмор. Тем, кто влюбился в "Игру в кальмара", новый корейский сериал пропускать не стоит.