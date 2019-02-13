Звезды для влюбленных и выставка любви: куда сходить в Барнауле 14 февраля

Звезды для влюбленных





Фото: goodfon.ru

В этот день в Барнаульском планетарии покажут программу "Звезды для влюбленных". Посетителям планетария расскажут мифы и легенды о любви, записанные на небе рисунками созвездий. Мерцание звезд, изменчивый лик Луны, всплески Полярного сияния, полеты космических кораблей, звездные дожди и метеоры, золотые стрелы Эрота и парад планет под чарующие звуки мелодий.

Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38.

Цена: бесплатно.

Возрастное ограничение: 16+.



Романтическая вселенная

Посетители увидят красоты космоса в картинах художников и на фотографиях крупнейших телескопов мира. В планетарии обещают, что зрители станут свидетелями свиданий галактик, рождения и вспышек звезд, а также узнают о звездных парах и созвездиях, которые запечатлели в небе романтические истории.

Где: Барнаульский планетарий, Сибирский проспект, 38.

Цена: детский билет – 80 рублей, взрослый билет – 100 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Алые паруса"



Фото: muzkom22.ru

Всем известную историю о любви "Алые паруса" покажут в Алтайском государственном музыкальном театре. Этот спектакль о мечте и любви, притча о счастье, прекрасном, как море. Увидит ли Ассоль в туманном рассвете алые паруса на белом корабле Грэя?

Где: Алтайский государственный музыкальный театр, Комсомольский пр-кт, 108.

Цена: 250-600 рублей.

Когда: 18:30.

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Бальзаминов ЖенитьБЫ"

Спектакль объединяет трилогию Александра Островского "Праздничный сон до обеда", "Свои собаки грызутся, чужая не приставай!", "За чем пойдешь, то и найдешь" с общим подзаголовком "Картины из московской жизни". Герой пьес Мишенька Бальзаминов добр и мечтателен, по-детски наивен, простодушен. Ему как-то надо выживать в том простом мещанском быте, в котором он существует. Самый реальный способ устроиться – это жениться на богатой невесте.

Где: Молодежный театр Алтая, пр-кт Калинина, 2.

Цена: 100-350 рублей.

Когда: 18:30.

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "С кем поведешься..."

В театре драмы в этот день покажут спектакль "С кем поведешься...". В нем сыграют такие звезды как Владимир Фекленко, Елена Захарова, Мария, Аронова, Алексей Маклаков, Олег Комаров и Владислав Гандрабура.

Где: Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15.

Цена: 1500-2800 рублей.

Когда: 19:00.

Возрастное ограничение: 6+.

Выставка "Линия любви. Эротизм"



Фото: rest22.ru

Тема любви, духовной и телесной, по-прежнему актуальна и в безудержном, безумном XX веке. На выставке ее раскрывают создатели самых откровенных полотен прошлого века – Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Пауль Вундерлих, Луи Бертом Сен-Андре,Франсис де Лассю Сен-Жени, Корнейль (Гильом Корнелис ван Беверлоо).

Где: Музей "Город", ул. Льва Толстого, 24.

Цена: взрослый билет – 250 рублей, для студентов и пенсионеров – 150 рублей.

Возрастное ограничение: 18+.

Романтический каток

Парк "Солнечный ветер" предлагает влюбленным 14 февраля покататься на коньках. А приятная музыка и красивая иллюминация создадут для вас романтическое настроение.

Где: парк "Солнечный ветер", пр-кт Ленина, 152Д.

Цена: прокат коньков – 120 рублей в час, со своими коньками – 70 рублей на весь день.

Совместный поход в кино

В кинотеатрах стартует показ комедии "Громкая связь" (16+), комедии "Семь ужинов" (12+), триллера "Отрыв" (16+), романтическая комедия "Честный человек" (18+),