Врач назвал порядок действий при укусе клеща

Если человек привит от энцефалита, сохраняется риск заразиться инфекциями, от которых нет прививок

10 апреля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: pikabu

При укусе клеща следует обратиться в больницу или извлечь его самостоятельно, рассказал RT эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"Во время и после прогулки рекомендуется осматривать одежду и тело. Если клещ всё-таки укусил, желательно как можно быстрее обратиться в больницу или извлечь его самостоятельно. Для этого захватите его пинцетом или пальцами, обёрнутыми двумя слоями марли, медленно откручивайте его из кожи, стараясь не раздавить. Отвезите клеща на исследование в закрытой ёмкости", – рассказал эксперт.

Если нет возможности отдать клеща в лабораторию, рекомендуется через десять дней после укуса сдать кровь на анализ.

Иванов напомнил, что самая опасная из клещевых инфекций – энцефалит. Болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти.

Если человек привит от энцефалита, сохраняется риск заразиться инфекциями, от которых нет прививок, – боррелиозом, эрлихиозом и анаплазмозом. Кстати, именно боррелиоз чаще всего выявляют в клещах, которых приносят на анализ жители России.

"Боррелиоз, или болезнь Лайма, – бактериальная инфекция, которая быстро переходит в хроническую форму, поражая кожу, вызывая проблемы с сердцем и суставами, часто проявляется сбоями в работе нервной системы", – пояснил специалист.

Чтобы защититься, можно использовать специальные противоклещевые репелленты и светлую одежду: так насекомые наиболее заметны.