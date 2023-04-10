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Врач назвал порядок действий при укусе клеща

Если человек привит от энцефалита, сохраняется риск заразиться инфекциями, от которых нет прививок

10 апреля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: pikabu
Фото: pikabu

При укусе клеща следует обратиться в больницу или извлечь его самостоятельно, рассказал RT эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"Во время и после прогулки рекомендуется осматривать одежду и тело. Если клещ всё-таки укусил, желательно как можно быстрее обратиться в больницу или извлечь его самостоятельно. Для этого захватите его пинцетом или пальцами, обёрнутыми двумя слоями марли, медленно откручивайте его из кожи, стараясь не раздавить. Отвезите клеща на исследование в закрытой ёмкости", – рассказал эксперт.

Если нет возможности отдать клеща в лабораторию, рекомендуется через десять дней после укуса сдать кровь на анализ.

Иванов напомнил, что самая опасная из клещевых инфекций – энцефалит. Болезнь поражает головной и спинной мозг, нарушает работу нервной системы и может стать причиной смерти.

Если человек привит от энцефалита, сохраняется риск заразиться инфекциями, от которых нет прививок, – боррелиозом, эрлихиозом и анаплазмозом. Кстати, именно боррелиоз чаще всего выявляют в клещах, которых приносят на анализ жители России.

"Боррелиоз, или болезнь Лайма, – бактериальная инфекция, которая быстро переходит в хроническую форму, поражая кожу, вызывая проблемы с сердцем и суставами, часто проявляется сбоями в работе нервной системы", – пояснил специалист.

Чтобы защититься, можно использовать специальные противоклещевые репелленты и светлую одежду: так насекомые наиболее заметны.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 2

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Гость

08:36:42 10-04-2023

На фото американский клещ, от которого у людей появляется аллергия на мясо. У нас такие не водятся...

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Гость

10:14:26 10-04-2023

Насчет светлой одежды спорно. Клещи, как и пауки, не различают цвета, но различают плотность светового потока. В светлой одежде вы можете так же привлечь внимание животного, как и в темной. Лучше нейтральные цвета, например зеленых оттенков.

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