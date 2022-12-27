Все для праздника во «Фломаркет»: где заказать букет цветов, подарки и сувениры

Маркетплейс предлагает цветы от более чем 100 продавцов со всей России, а также кондитерские изделия, воздушные шары и многое другое

27 декабря 2022, 19:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Часто для полноценного поздравления одного букета цветов недостаточно — к нему нужен или основной подарок, или сладости и сувениры. Найти все для роскошного поздравления можно на маркетплейсе «Фломаркет». Подробнее о нем мы расскажем ниже, а познакомиться с каталогом можно тут.

Праздник, доступный каждому

Площадка объединяет мастеров флористического и сладкого искусства, а также хэнд-мейда. Каждый из них выполняет свою работу с любовью, профессионализмом и вниманием даже к мелочам. К заказу доступны:

— цветы и любые по сложности композиции из них (в каталоге — десятки наименований растений, от классических роз до экзотических калл и орхидей);

— комнатные растения;

— подарки (сладкие букеты, наборы ручной работы в коробках и корзинах, эксклюзивная выпечка, мягкие игрушки и многое другое);

— кондитерские изделия (торты, рулеты, конфеты, маффины, зефир и прочее), которые могут стать самостоятельным презентом или дополнением к нему;

— воздушные шары.

Сделать заказ с быстрой доставкой можно из любой точки России, да и всего мира. Товары доставляют в том числе по Алтайскому краю.

Почему стоит выбрать именно «Фломаркет»?

Основные причины: удобство и экономия времени. Вы можете подобрать цветы и вкусное дополнение к ним, и уже через несколько часов адресат получит их на руки. Длительность доставки вы можете увидеть рядом с описанием понравившегося вам товара (не забудьте предварительно указать ваш город в верхней части страницы).

На маркетплейсе очень удобная система поиска. Вы можете указать любой параметр, включая цену, форму букета, вид цветов, повод, размер композиции, вид упаковки или прочее. Система сама подберет подходящие именно под ваши запросы варианты, а вам останется лишь указать детали и оформить заказ. А если идеального варианта подобрать не удается, можно связаться с мастером напрямую и внести коррективы с учетом пожеланий.

Площадка объединяет более 1000 проверенных продавцов со всей России и их число постоянно растет. Приятный бонус для всех клиентов — бесплатная доставка по вашему городу.

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал». Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 202, оф. 192 . Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, а/я 142 . ИНН/КПП: 5405507359/540501001, ОГРН: 1145476156341.

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