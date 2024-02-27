ВТБ расширит сеть "легких" офисов
В следующем году банк откроет 120 офисов такого формата
27 февраля 2024, 13:00, ИА Амител
ВТБ планирует увеличить сеть своих отделений до 180 новых офисов в 2024 году, в том числе два – в Алтайском крае. И 120 из них будет уменьшенного по площади и более компактного и упрощенного формата – "легкой" точки. Об этом заявил в рамках "Стратегической недели ВТБ" старший вице-президент, руководитель департамента розничных продаж и развития инструментов обслуживания банка Василий Палаткин.
Сейчас офисы ВТБ есть в 79 регионах России, сеть отделений обслуживает более 50 млн человек, преимущественно в крупных и средних городах. Чтобы увеличить доступность финансовых услуг банк значительно расширит сеть в городах с населением от 20 тыс. человек.
И запускать будет офисы преимущественно "легкого" формата. Это позволит банку снизить стоимость запуска одной точки и быстро адаптировать финансовые предложения под запросы жителей – точки обслуживания станут более интересными и доступными.
"В целом в рамках новой стратегии банка мы намерены уделить особое внимание качеству и эффективности обслуживания нашей сети – будем обновлять и визуальную составляющую, и интерьер офиса, предлагать новые услуги и отмечать клиентов знаками внимания за обслуживание в ВТБ. Рассчитываем, что комплекс наших усилий позволит увеличить активную клиентскую базу с 19,3 млн до 35 млн человек", – сообщил Василий Палаткин.
С середины лета 2023 года ВТБ открыл семь "легких" офисов в тестовом формате в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Все они находятся в местах максимального притяжения клиентов – торговые центры, локации рядом с основными муниципальными организациями.
В 2024 году ВТБ также объединит под единым брендом более 250 точек в рамках интеграции с "Открытием".
13:06:35 27-02-2024
ВТБ на качество обслуживания лучше бы обратили внимание! Пока хамьё к клиентам проявляют!
14:49:30 27-02-2024
Гость (13:06:35 27-02-2024) ВТБ на качество обслуживания лучше бы обратили внимание! Пок... ТОЧНО!
13:13:41 27-02-2024
ВТБ не любят клиентов, поэтому хамят (либо в прямую, либо опосредованно!), только сугубо их деньги, хотя и проценты в основном не привлекательны, по сравнению с другими Банками!
16:13:48 27-02-2024
Гость (13:13:41 27-02-2024) ВТБ не любят клиентов, поэтому хамят (либо в прямую, либо оп... А зачем им нас любить? Им платит деньги тот, "кого нельзя называть"
13:14:16 27-02-2024
ВТБ в аут!!!!!!!!!
13:30:15 27-02-2024
Хуже банка не встречала!!!! Горячая линия это отмазка от клиентов. Вопросы не решает от слова совсем. Неделями можно с ними быть на звонках и ничего не получить. Банк отстой . Кто с ним не связан лучше и не связывайтесь. никому его не советую в партнеры!!!!!!
14:50:08 27-02-2024
Гость (13:30:15 27-02-2024) Хуже банка не встречала!!!! Горячая линия это отмазка от кли... Согласен! Так и есть, не банк, а ПЕЧАЛЬ для клиентов!
16:07:19 27-02-2024
Гость (14:50:08 27-02-2024) Согласен! Так и есть, не банк, а ПЕЧАЛЬ для клиентов!... Самолайки забыл поставить, извращенец.
14:24:06 27-02-2024
расставляют мышеловки