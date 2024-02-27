ВТБ расширит сеть "легких" офисов

В следующем году банк откроет 120 офисов такого формата

27 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: ВТБ

ВТБ планирует увеличить сеть своих отделений до 180 новых офисов в 2024 году, в том числе два – в Алтайском крае. И 120 из них будет уменьшенного по площади и более компактного и упрощенного формата – "легкой" точки. Об этом заявил в рамках "Стратегической недели ВТБ" старший вице-президент, руководитель департамента розничных продаж и развития инструментов обслуживания банка Василий Палаткин.

Сейчас офисы ВТБ есть в 79 регионах России, сеть отделений обслуживает более 50 млн человек, преимущественно в крупных и средних городах. Чтобы увеличить доступность финансовых услуг банк значительно расширит сеть в городах с населением от 20 тыс. человек.

И запускать будет офисы преимущественно "легкого" формата. Это позволит банку снизить стоимость запуска одной точки и быстро адаптировать финансовые предложения под запросы жителей – точки обслуживания станут более интересными и доступными.

"В целом в рамках новой стратегии банка мы намерены уделить особое внимание качеству и эффективности обслуживания нашей сети – будем обновлять и визуальную составляющую, и интерьер офиса, предлагать новые услуги и отмечать клиентов знаками внимания за обслуживание в ВТБ. Рассчитываем, что комплекс наших усилий позволит увеличить активную клиентскую базу с 19,3 млн до 35 млн человек", – сообщил Василий Палаткин.

С середины лета 2023 года ВТБ открыл семь "легких" офисов в тестовом формате в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Все они находятся в местах максимального притяжения клиентов – торговые центры, локации рядом с основными муниципальными организациями.

В 2024 году ВТБ также объединит под единым брендом более 250 точек в рамках интеграции с "Открытием".