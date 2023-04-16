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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Пасхой

Глава города пожелал крепкого здоровья, успехов во всех благих начинаниях, мира и душевной радости

16 апреля 2023, 10:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с Пасхой. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"В дни празднования Светлой Пасхи каждый православный верующий наполняет сердце надеждой, гармонией и верой в лучшее! Пусть с благой вестью – Христос Воскрес – в каждый дом войдут добро и любовь. Пусть все благие желания сбудутся, и этот день принесёт свет и душевное спокойствие. 
Желаем вам и всем православным крепкого здоровья, успехов во всех благих начинаниях, мира и душевной радости", – написал глава города.

Ранее поздравление в своём телеграм-канале опубликовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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