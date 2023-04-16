Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Пасхой

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с Пасхой. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"В дни празднования Светлой Пасхи каждый православный верующий наполняет сердце надеждой, гармонией и верой в лучшее! Пусть с благой вестью – Христос Воскрес – в каждый дом войдут добро и любовь. Пусть все благие желания сбудутся, и этот день принесёт свет и душевное спокойствие.

Желаем вам и всем православным крепкого здоровья, успехов во всех благих начинаниях, мира и душевной радости", – написал глава города.