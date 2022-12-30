Будет тепло. О погоде в Алтайском крае в последний день 2022 года

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае в последний день года. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет холоднее — до -16 градусов.

Небольшой, местами умеренный снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барануле от -6 до -8 градусов. Временами снег. В утренние часы возможна изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с.