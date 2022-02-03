Днём до -12 градусов. О погоде в Алтайском крае 4 февраля

Утром 4 февраля в Алтайском крае температура составит -18…-23 градуса, местами в предгорьях — до -28°С. Днём воздух прогреется до -7…-12 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

В Барнауле утром столбики термометров покажут -19…-21°С, днём потеплеет до -10…-12 градусов.

По всему краю преимущественно без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.