До -14 градусов. О погоде в Алтайском крае 19 ноября

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днём 19 ноября. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами может быть и холоднее — до -9...-14 градусов.

В отдельных районах пройдёт небольшой снег, по северо-западу местами метели. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, по северо-западу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ожидается от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.