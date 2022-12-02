До -24 градусов. О погоде в Алтайском крае 3 декабря

Местами в Алтайском крае днём 3 декабря ожидается до -24 градусов. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в среднем по краю температура воздуха составит от -14 до -19 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер северный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -16 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер северный, 2-7 м/с.