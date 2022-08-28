До +27 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 августа

Тёплое начало рабочей недели ждёт жителей Алтайского края, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Несмотря на заморозки до -2 градусов в ночь на 29 августа, уже днём воздух прогреется до +22...+27 градусов. В Барнауле термометры покажут 23-25 градусов тепла.

Преимущественно без осадков. Ветер подует западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле усиления будут преобладать со скоростью до 13 м/с.