До +28 градусов и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 25 сентября

Тёплая погода ожидается в Алтайском крае днём в воскресенье, 25 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +18...+23 градуса, а по югу столбики термометров поднимутся до +28. Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами будут небольшие дожди. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +20...+22 градусов. Временами ожидается небольшой дождь, скорость ветра не будет превышать 8 м/с.