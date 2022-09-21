До +28 градусов. О погоде в Алтайском крае 22 сентября

До +28 градусов воздух прогреется в Алтайском крае днём 22 сентября. Как сообщает региональный ЦГМС, в светлое время суток осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, днём температура составит от +23 до +28 градусов. Утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 13 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.