До +28, сильные дожди и град. О погоде в Алтайском крае 19 июня

Непогода по-прежнему будет преобладать в Алтайском крае в воскресенье, 19 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +23...+28 градусов. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В Барнауле термометры покажут +23...+25 градусов. Как и в целом по региону, в краевой столице будет дождь, возможна гроза. Скорость ветра — до 12 м/с.