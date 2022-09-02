До +33 градусов. О погоде в Алтайском крае 3 сентября

До +33 градусов ожидается местами по западу Алтайского края 3 сентября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в целом в регионе воздух прогреется до +22...+27 градусов.

День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле, в котором сегодня празднуется День города, ожидается от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.