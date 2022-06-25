До +37 градусов, грозы и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 июня

Жаркая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае 26 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +32...+37 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы с сильными ливнями, также возможен град.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25-27 м/с.

В Барнауле термометры покажут +32...+34 градуса. Преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.