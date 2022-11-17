До -8 градусов и снег. О погоде в Алтайском крае 18 ноября

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днём 18 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -4 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.