До +9 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 октября

Прохладная погода установится в Алтайском крае в понедельник, 3 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит +4...+9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, возможна изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут +5...+7 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Скорость ветра — до 7 м/с.