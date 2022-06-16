Дожди, грозы, утром — туман. О погоде в Алтайском крае 17 июня
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с
17 июня 2022, 06:03
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Алтайского края днём 17 июня. Как сообщает региональный ЦГМС, в утренние часы местами будет туман.
Температура от +20 до +25 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле ожидается от +20 до +22 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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