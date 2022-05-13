Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 14 мая

Днем 14 мая местами по западу Алтайского края пройдут дожди с грозами. Впрочем, как сообщает региональный Гидрометцентр, летняя жара никуда не уйдет.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от +26 до +31 градуса тепла. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с.