Дожди, местами грозы. О погоде в Алтайском крае 2 июня

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 июня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в регионе снова пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

В Барнауле синоптики прогнозируют от +16 до +18 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с.