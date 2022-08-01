Гидрометцентр обещает в августе мало осадков на Алтае

В августе на территории Алтайского края осадков будет меньше, чем обычно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последний месяц также обещает быть тёплым для россиян, но для жителей Алтая температурный фон будет около нормы.

«Класс температуры выше нормы прогнозируется в Коми, Архангельской области, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Тюменской области и Приволжском федеральном округе. На остальной территории температурный фон будет около нормы, исключая Красноярский край — там норма на отрицательном фоне», — рассказал специалист.

Ранее синоптик рассказала, как долго продлится аномальная жара в Алтайском крае.