Гололед, метель, мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 22 марта

Сильная гололедица и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае днём 22 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, температура составит от 0 до -5 градусов, а местами по югу достигнет +5 градусов.

На большей части небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде мокрого снега, утром местами метели, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега, утром метель, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.